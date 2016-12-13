Под Песками прошел стрелковый бой

Украинские вояки вновь открыли огонь по подразделениям армии ДНР со своих позиций, находящихся к югу от поселка Пески. Северные рубежи обороны Донецка противник обстрелял из автоматов и крупнокалиберных пулеметов. Затем с украинской стороны стали раздаваться залпы из гранатометов.

С позиций армии ДНР был открыт предупредительный огонь.

Стрелковый бой в районе поселка Пески продолжался около полутора часов и затих к 12 часам 30 минутам дня.

Об этом случае нарушения украинской стороной Минских соглашений, так же как и о всех предшествующих, командование армии ДНР поставило в известность миссию ОБСЕ и Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Возобновление стрельбы с позиций ВСУ на участке фронта, проходящем к югу от поселка Пески, следует ожидать этой ночью, причем, по вечерам и ночам украинские каратели пускают в ход тяжелую артиллерию.