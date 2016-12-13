«Батькивщина» должна отвечать за действия своего нардепа Надежды Савченко, — депутат Чижмарь

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко четко определится относительно того, как трактовать действия своего депутата Надежды Савченко в переговорах. Тимошенко не может объяснить такое поведение тем, что поступок Савченко не имеет ничего общего с официальной позицией партии. К тому же, Надежда Савченко является первым номером партийного списка, а затем, фактически лицом политической силы.

Такое мнение выразил народный депутат от фракции «Радикальной партии» Юрий Чижмарь.

«Как политик и государственный деятель Надежда Савченко должна была понимать, что ее позиция является частью государственной политики Украины. А поскольку государственная политика, вправе определять Президент, а не один нардеп, кардинально отличается от личной позиции Савченко, то она не имела ни морального, ни политического права идти на такие переговоры «, — отметил Чижмарь.

Депутат считает, что вся история Савченко умело срежиссированный в России и умело имплементирована в украинскую действительность. Ведь и арест, и содержание, а также освобождение Савченко активно «раскручивались» именно в российских СМИ.

«В действиях Надежды Савченко я вижу элементы негосударственной, или даже антигосударственной позиции. Ведь ее переговоры с террористами не несут за собой ничего, кроме как еще раз декларируют российскую позицию. Поэтому здесь уже возникает вопрос к СБУ, которая даже не была проинформирована о проведении таких переговоров «, — отметил нардеп.

Депутат добавляет, что в действиях Савченко очень четко можно проследить конкретные заявления, действия и шаги, которые полностью поддерживают политику Кремля, а в частности ту доктрину, в Украине действует незаконная власть.

«В России хорошо умеют формировать повестку дня для Украины. Они занимались этим в течение 20 лет, однако вдруг Украина захотела это прекратить. Поэтому теперь Кремль пытается действовать более хитрее, пряча своих агентов под прикрытием украинских патриотов «, — считает Чижмарь.