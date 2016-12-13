По Зайцево нанесен танковый удар

На позиции ВСУ, находящиеся к северу от пригорода Горловки - поселка Зайцево, около 7 часов утра 13 декабря выдвинулся танк марки Т-64. Танк был на виду несколько минут, после чего скрылся в близлежащей посадке, откуда вскоре раздались орудийные залпы. Снаряды разорвались на территории поселка Зайцево, лишь чудом не причинив вреда местным жителям.

Очередной случай нарушения украинскими вояками Минских договоренностей, запрещающих применение артиллерии крупных калибров, в том числе и танковых орудий, был зафиксирован наблюдателями миссии ОБСЕ, а также российскими представителями в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Украинские террористы свои действия объяснили тем, что нанесли удар, так как на территории поселка Зайцево будто бы были замечены "перемещения формирований сепаратистов в сопровождении боевой техники".