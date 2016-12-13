Женщина, которая довела ребенка до голодной смерти, могла сделать это нарочно, — киевский чиновник

Женщина, которая в Киеве покинула двух маленьких детей более чем на неделю и подперла дверь, чтобы те не могли выйти, в результате чего умер двухлетний мальчик, возможно, сделала это умышленно.

Об этом сообщил Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

В частности, чиновник отметил, что существуют определенные основания, чтобы рассматривать трагический случай как умышленное убийство: «мне кажется, нужно рассматривать этот случай как умышленное убийство. Конечно, надо будет доказать умысел. Это будет нелегко сделать. Но восемь лет — это наименьший срок, который может получить эта женщина. Я общался со многими фигурантами этого дела, даже до того как это сделали следователи. Есть некоторые вещи, которые наталкивают на такие размышления».

Кулеба рассказал, что по его предположению, горе-мать могла специально доводить собственных детей до такого состояния для того, чтобы выманивать у знакомых денег якобы для лечения детей.

«Ее подруги говорят что она примерно месяц назад начала очень активно общалась в соцсетях. Она всячески пыталась доказать, что дети больные и просила под это деньги. Ей сначала давали деньги, а потом попросили подтвердить, что она действительно нуждается в средствах. Она не смогла предоставить документальные подтверждения. Но в дальнейшем, по-моему, готовила визуальное подтверждение. То есть, чтобы показать детей и как они выглядят. И до 24 ноября, то есть до того времени, когда она оставила детей, она посылала сестре, а позже и подругам фотографии Ани в тяжелом состоянии — потрескавшиеся губы, обезвоживание. Я уже в больнице видел ее в таком состоянии. То есть, для того, чтобы доказать, что дети болеют, ей надо было довести их до такого состояния. Дети, насколько я понимаю, хотя это тоже надо будет доказать следствием, оставались в этой квартире, и она время от времени им что-то бросала поесть и уезжала. Она доканывала детей постепенно до такого состояния. Хотела она их убить или нет — это должен доказать суд. Возможно, она хотела довести их до такого состояния, где бы люди посмотрели и ужаснулись и предложили ей деньги. Потому что она всем говорила, что дети в тяжелом состоянии, они болеют и нужны деньги», — сказал Уполномоченный по правам ребенка.

Также, чиновник сообщил, в каком состоянии находится трехлетняя Анна, девочка, выжила: «Ребенок сегодня в безопасности, рядом с ней всегда находятся врачи. Сейчас, конечно ее состояние оценить трудно, поскольку она еще очень ослаблена. Но она имеет определенные проблемы с развитием, так как мать не занималась развитием ребенка. Я общался с родными, они говорят также, что ребенок на свой возраст не развит. Она знает очень мало слов. Нам важно восстановить физический возраст. Когда включаешь планшет, то ребенок „влипает“ в экран. Таким образом мы понимаем как мать ее воспитывала».