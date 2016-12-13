Условия Нидерландов — определенный политический шантаж, — политолог хунты

Новые условия, которые выдвинули власти Нидерландов о ратификации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС — политический бонус для Российской Федерации. Требования ставят под угрозу репутацию Евросоюза и загоняют в тупик всех участников этого процесса.

Такое мнение выразил политолог-международник Максим Яли.

В проект декларации об условиях ратификации страной Соглашения об ассоциации, который Нидерланды передали членам Евросоюза, в частности, говорится о том, что ЕС не обязан предоставлять Украине финансовую или военную помощь. Такая позиция, безусловно, несет угрозы для нашего государства.

«Условия, которые выдвинули Нидерланды — определенный политический шантаж. Ведь если Евросоюз пойдет на эти предложения, а Украина подпишет новые требования, то в дальнейшем мы не сможем просить о помощи. К тому же заботясь о своих национальных интересах, Нидерланды дотянули до того момента, когда от принятия решения зависит репутация ЕС», — отметил эксперт.

Таким образом Нидерланды ставят в тупик не только Украину или ее союзников, но и всю Европейскую комиссию.

В случае обострения ситуации на Донбассе, вряд ли сможем надеяться на военную или экономическую поддержку от ЕС.

«Это усилит позиции врага и осложнит возможные переговоры о предоставлении помощи Украине в случае эскалации конфликта», — отметил Максим Яли.