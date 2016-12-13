Партнеры Мы в соцсетях

Главная Визит СММ ОБСЕ на Ясиноватскую фильтровальную станцию ("Серая" зона) опубликовано Nvb2003 в Втр, 13/12/2016 - 20:12

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Сегодня, 13 декабря, первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг посетил Донецкую фильтровальную станцию и территорию шахты «Октябрьский рудник», где установлена камера наблюдения. Также в ходе визита Александр Хуг проинспектировал Ясиноватский блокпост, где расположен пункт наблюдения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. С данного пункта ведется наблюдение за происходящим на территории от Красного Партизана до Ясиноватского блокпоста. «Донецкая фильтровальная станция была повреждена, были проблемы с поставкой воды. Благодаря совместным усилиям Совместного центра по контролю и координации и СММ ОБСЕ, а также слаженной работе сотрудников фильтровальной станции все проблемы были устранены», — сказал Александр Хуг. Также он отметил, что в задачу ОБСЕ входит только наблюдение за выполнением сторонами Минских договоренностей. Напомним, что в декабре Донецкая фильтровальная станция несколько раз останавливала свою работу. Во время обстрелов со стороны ВСУ повреждения получила высоковольтная линия 110 кВ, питающая фильтровальную станцию. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее