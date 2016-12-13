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Главная Брифинг председателя Пенсионного фонда ЛНР опубликовано Nvb2003 в Втр, 13/12/2016 - 20:14

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Почти 438 тыс. пенсионеров Республики получили в ноябре единовременную денежную помощь в размере 800 руб. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила председатель Пенсионного фонда (ПФ) ЛНР Татьяна Васильева. Она отметила, что в ноябре Пенсионный фонд формировал выплатные документы одновременно на выплату пенсий и выплату единовременной помощи.

"Единовременную помощь получил по прошлому месяцу 437 781 пенсионер. На сегодняшний день, на декабрь, нами сформированы документы на тех людей, кто оформил пенсию с опозданием, но идет месяц выплаты с ноябрем", - подчеркнула Васильева.

"То есть, например, человек имел право на пенсию с ноября месяца, но подал документы, предположим, 5 ноября. Мы готовим выплатные документы на декабрь, пенсия положена за ноябрь месяц ему, соответственно, и единовременная выплата за ноябрь", - пояснила председатель фонда.

"То есть параллельно сейчас в декабре та часть людей, которая должна была за ноябрь получить эти выплаты, они дополучают их в декабре", - добавила она. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее