Брифинг председателя Пенсионного фонда ЛНР

Почти 438 тыс. пенсионеров Республики получили в ноябре единовременную денежную помощь в размере 800 руб. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила председатель Пенсионного фонда (ПФ) ЛНР Татьяна Васильева. Она отметила, что в ноябре Пенсионный фонд формировал выплатные документы одновременно на выплату пенсий и выплату единовременной помощи.
"Единовременную помощь получил по прошлому месяцу 437 781 пенсионер. На сегодняшний день, на декабрь, нами сформированы документы на тех людей, кто оформил пенсию с опозданием, но идет месяц выплаты с ноябрем", - подчеркнула Васильева.
"То есть, например, человек имел право на пенсию с ноября месяца, но подал документы, предположим, 5 ноября. Мы готовим выплатные документы на декабрь, пенсия положена за ноябрь месяц ему, соответственно, и единовременная выплата за ноябрь", - пояснила председатель фонда.
"То есть параллельно сейчас в декабре та часть людей, которая должна была за ноябрь получить эти выплаты, они дополучают их в декабре", - добавила она.