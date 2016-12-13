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На Львовщине таможенники и брокеры наживались на растаможке товаров

опубликовано vinodelov в Втр, 13/12/2016 - 20:22 Новость: тема тэги гео
Таможенник

Сотрудниками управления внутренней безопасности ГУ ДФС во Львовской области, совместно с следователями следственного управления прокуратуры Львовской области, в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины, разоблачена схема незаконного уклонения от уплаты надлежащих налогов и сборов при растаможке товаров, путем занижения уровня их таможенной стоимости.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ДФС во Львовской области.

К деятельности противоправной схемы причастны работники Львовской таможни ДФС и привлеченные ими — декларанты предприятий, предоставляющих таможенно-брокерские услуги.

В рамках разоблачениz и пресечениz противоправной схемы, задокументированы неоднократные факты вымогательства и получения должностными лицами Львовской таможни ДФС неправомерной выгоды.

Сегодня во время проведения следственных действий, задокументирован факт получения таможенными брокерами очередной неправомерной выгоды в сумме 200 евро, часть из которых, согласно предварительной договоренности, предназначалась должностному лицу таможни.

В настоящее время принимаются меры по привлечению к уголовной ответственности всех причастных лиц к указанной преступной деятельности лиц.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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