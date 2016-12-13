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Главная Боеприпасы для ВСУ прибыли на сухогрузе в порт Мариуполя опубликовано vinodelov в Втр, 13/12/2016 - 20:25 Новость: тема тэги гео По данным разведки ДНР в порт оккупированной ВСУ Мариуполя для украинской армии прибыли 1,5 тыс. тонн снарядов. Этот смертоносный груз доставлен сухогрузом «Амал Нептун» под видом «гуманитарной помощи». Об этом на брифинге в Донецке сообщил спикер минобороны ДНР Эдуард Басурин. Дословно: «Нашей разведкой зафиксировано прибытие в порт Мариуполя торгового судна «Амал Нептун» с военным грузом. Основу груза составили артиллерийские снаряды различного калибра и боеприпасы для минометов. Общий вес «гуманитарного груза» составляет примерно 1,5 тысячи тонн». :: vinodelov :: Автор (или псевдоним)

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