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Боеприпасы для ВСУ прибыли на сухогрузе в порт Мариуполя

опубликовано vinodelov в Втр, 13/12/2016 - 20:25 Новость: тема тэги гео
боеприпасы
По данным разведки ДНР в порт оккупированной ВСУ Мариуполя для украинской армии прибыли 1,5 тыс. тонн снарядов. Этот смертоносный груз доставлен сухогрузом «Амал Нептун» под видом «гуманитарной помощи».

Об этом на брифинге в Донецке сообщил спикер минобороны ДНР Эдуард Басурин. Дословно: «Нашей разведкой зафиксировано прибытие в порт Мариуполя торгового судна «Амал Нептун» с военным грузом. Основу груза составили артиллерийские снаряды различного калибра и боеприпасы для минометов. Общий вес «гуманитарного груза» составляет примерно 1,5 тысячи тонн».

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