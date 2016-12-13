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Из-за обстрелов со стороны ВСУ Донецкой фильтровальной станции, может случиться опасный для всех выброс хлора

опубликовано vinodelov в Втр, 13/12/2016 - 20:39 Новость: тема тэги гео
бочки с хлором

Украинские боевики ежедневно обстреливают территорию, примыкающую к Донецкой фильтровальной станции (ДФС), которая обеспечивает водой города и села по обе стороны линии фронта. Несколько украинских снарядов за последний месяц прилетели и на саму территорию ДФС.

Такие обстрелы могут привести к большой беде, поскольку на ДФС хранятся большие запасы хлора. В случае попадания в них снаряда есть угроза смертельно опасного выброса хлора, при этом в зоне поражения окажутся населенные пункты Крутая Балка, Васильевка, а также окраины городов Ясиноватой и Авдеевки, оккупированной украинской армией.

«На станции находится четыре тонны хлора. Попадание в контейнеры с этим веществом может привести к выбросу хлора в атмосферу и заражению почвы», — заявили по этому поводу сотрудники Донецкой фильтровальной станции.

ДФС, которая расположена между Ясиноватой и Авдеевкой, долгое время была одной из самых горячих точек Донбасса, и несколько раз получала повреждения от обстрелов, останавливала свою работу. Страдали от этого, прежде всего, мирные жители.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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