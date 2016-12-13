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Главная В Германии вновь возрождается фашизм опубликовано Nvb2003 в Втр, 13/12/2016 - 21:04 Новость: тема тэги гео В Германии растет популярность правоэкстремистского движения "рейхсбюргеры", члены которого уже насчитывает примерно 4,5 тыс. участников по всей Германии. Об этом сообщает Rheinische Post со ссылкой на данные МВД Германии.

Отметим, так называемые рейхсбюргеры не признают ФРГ государством. Вместо этого они считают себя гражданами "Немецкого рейха" с границами 1937 года. Они отвергают Основной закон Германии, легитимность судов, не признают официальных представителей власти на всех уровнях и государственные постановления и распоряжения. "Рейхсбюргеры" отказываются платить налоги и другие государственные пошлины. Некоторые из них являются обладателями "паспортов граждан Немецкого рейха". Большинство из них придерживается крайне правых взглядов. Многие из них также придерживаются конспиративной теории о том, что Вторая мировая война так и не закончилось, а подписание каких-либо мирных договоров, а уж тем более создание ФРГ были лишь игрой на публику.

"Большинство "рейхсбюргеров" проживают в земле Бавария – около 1700, потом в Баден-Вюртемберге – 650, в Тюрингии – 550 последователей движения, в Северном Рейне-Вестфалии число сторонников движения насчитывает 200 или 300 человек.

Напомним, 20 октября в одной из больниц Баварии скончался полицейский, который был ранен 19 октября во время проведения спецоперации в северо-баварском городке Георгенсгмюнде, когда член правоэкстремистской группировки, называющей себя "рейхсбюргерами", начал стрелять в полицейских. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее