Влиятельный итальянский журнал Limes, специализирующийся на геополитических вопросах, отметил на Украине крайне отрицательную тенденцию: в стране мйдана происходит опасный процесс срастания неонацистских группировок с преступными организациями.

Вот что пишут итальянцы: «Неонацистским группировкам в стране хватает людей, навыков и оружия. Государственная система безопасности неоднократно демонстрировала свою неспособность полностью их контролировать. Слияние (если не сосуществование) неонацистских группировок и преступных организаций дает первым весьма значительный потенциал как на военном уровне, так и на политическом. В прошлом году, например, основатель неонацистской группировки „Правый сектор“ Дмитрий Ярош был назначен советником украинского Минобороны. В октябре главы неонацистского батальона „Азов“ основали партию Национальный корпус, подчиняющуюся командиру батальона Андрею Билецкому».

В публикации также говорится, что приостановка военных действий на условиях Москвы и Донбасса (речь идет о неукоснительном выполнении всех пунктов минских соглашений — ред.), скорее всего, «выбила бы почву из-под ног укоманды олигархов, возглавляемой президентом Порошенко».