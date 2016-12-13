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На Украине произошло слияние неонацистов и криминалитета, — итальянский журнал Limes

опубликовано vinodelov в Втр, 13/12/2016 - 21:17 Новость: тема тэги гео
украинцы

Влиятельный итальянский журнал Limes, специализирующийся на геополитических вопросах, отметил на Украине крайне отрицательную тенденцию: в стране мйдана происходит опасный процесс срастания неонацистских группировок с преступными организациями.

Вот что пишут итальянцы: «Неонацистским группировкам в стране хватает людей, навыков и оружия. Государственная система безопасности неоднократно демонстрировала свою неспособность полностью их контролировать. Слияние (если не сосуществование) неонацистских группировок и преступных организаций дает первым весьма значительный потенциал как на военном уровне, так и на политическом. В прошлом году, например, основатель неонацистской группировки „Правый сектор“ Дмитрий Ярош был назначен советником украинского Минобороны. В октябре главы неонацистского батальона „Азов“ основали партию Национальный корпус, подчиняющуюся командиру батальона Андрею Билецкому».

В публикации также говорится, что приостановка военных действий на условиях Москвы и Донбасса (речь идет о неукоснительном выполнении всех пунктов минских соглашений — ред.), скорее всего, «выбила бы почву из-под ног укоманды олигархов, возглавляемой президентом Порошенко».

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