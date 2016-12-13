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Головорезы «Правого сектора» готовят силовое свержение преступника Порошенко

опубликовано vinodelov в Втр, 13/12/2016 - 21:32 Новость: тема тэги гео
Правый сектор

В городе Теребовля на Тернопольщине проходила подготовка, где боевики местного районного отделения бандформирования «Правый сектор» смогли приобрести навыки по дисциплинам, которые использовались в ходе повстанческих действий во времена государственного переворота. Есть вероятность того, что эти знания будут использованы и во время будущего свержения преступного синдиката Порошенко-Гройсмана.

«Мы понимаем, что Национальная революция будет требовать других методов борьбы, потому что Порошенко обеспечил себя охранниками лучше, чем Янукович. Но и народ уже не тот — имея на руках много легального и нелегального оружия, с битами и щитами на охранников режима идти уже не будет.

Но полученные в ходе майдана знания, умения и навыки лишними не будут, и те наработки, которыми мы обладаем, нам тоже пригодятся. На тренинге, кроме дисциплин связанных с уличным противостоянием, таких как „гоп-стенка“, штурм учреждений и полицейских кордонов, получения коктейлей Молотова и т. д., мы также проводили учения по парамедицине, рукопашному и ножевому боя», — сообщают боевики «Правого сектора».

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