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Украинские геологи "открыли" месторождение газа в Черном море, известное уже около 30 лет

опубликовано Nvb2003 в Втр, 13/12/2016 - 21:32 Новость: тема тэги гео
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Об очередной крупной пэрэмоге Украины доложил в.и.о. председателя Государственной службы геологии и недр Николай Бояркин. По его словам единственное в Украине геолого-разведывательное судно "Искатель" обнаружило в северо-западном шельфе Черного моря в Одесской области месторождение газа. Он сообщил, что только на двух из восьми участков площади Северо-западного шельфа Черного моря было обнаружено около 35 млрд. кубометров запасов газа. Однако в радостных новостях есть как обычно и ложка дегтя, это месторождение на самом деле было открыто ещё 30 лет назад и большая его часть кстати принадлежит Румынии.
"Правительственная программа-2020 предполагает полное обеспечение наших нужд собственными энергоносителями. Планы амбициозные, но вполне реальные. Тот факт, что Украина возобновила поиск нефти и газа на шельфе Черного моря, свидетельствует о титаническом сдвиге в геологоразведке Украины. По нашим оценкам, запасы газа составляют не менее 40 млрд. кубометров газа на площади 7 тыс. м квадратных Северо-западного шельфа Черного моря", - сказал Бояркин.
И лишь об одном не упомянул господин Бояркин, а именно о том, что месторождения нефти и газа около острова Змеиный, об открытии которых он рапортовал, были обнаружены еще в 1980-х годах. И эти месторождения уже успели стать одной из причин судебной тяжбы между Украиной и Румынией о новом разделении континентального шельфа в Черном море в 2004 году. В 2009 году Международный суд в Гааге не признал претензии украинской стороны, в результате чего Киев получил лишь 12 миль вокруг острова, а значительная часть месторождений отошла Румынии.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir Nikolaev

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"