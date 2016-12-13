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Миссия ОБСЕ установила видеокамеры наблюдения в селе Петровское

опубликовано vinodelov в Втр, 13/12/2016 - 21:35 Новость: тема тэги гео
Миссия ОБСЕ установила видеокамеры наблюдения в селе Петровское

В селе Петровское — одном из мест разведения вооруженных сил ДНР и Украины Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ установила видеокамеры наблюдения. Они предназначены для дополнительного контроля за зоной разведения живой силы и вооружения обеих сторон от линии фронта. Отсюда будут хорошо просматриваться позиции ВСУ.

«В пункте разведения в Петровском мы установили камеру, которая осуществляет наблюдение за зоной разведения. Камера является необходимым элементом для проведения наблюдения за разведением сил со стороны ДНР и украинских вооруженных сил. Разведение сил и средств является хорошим фактором для стабилизации ситуации в целом, предотвращает обстрелы мирных жителей. Это пилотный проект, который будет осуществлен и в других местах», — прокомментировал этот факт заместитель руководителя СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

Напомним: синхронный развод сил в районе этого населенного пункта, который расположен в Волновахском районе (южное направление), должен был начаться еще 1 октября. Однако уже 3 октября ВСУ обстреляли село Петровское, которое находится под контролем ДНР. Фактически, обстрелам подверглись мирные граждане. Причем, сделано это было со стороны села Викторовка, откуда противник должен был начать отвод войск.

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Денис Виноделов

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