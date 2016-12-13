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Главная Батальон "Азов" вербует наемников для войны на Донбассе в Бразилии опубликовано Nvb2003 в Втр, 13/12/2016 - 21:49 Новость: тема тэги гео

"Около 10 месяцев назад мы получили информацию, что люди из Украины и других стран Восточной Европы приехали сюда, чтобы вербовать членов неонацистских групп в батальон "Азов" для отправки их на Украину. Многие люди были задержаны и дали показания", — рассказал Пауло Сезар Жардим.

К сожалению вследствие специфики бразильской системы правосудия вербовщики были отпущены на свободу.

"С поличным нам не удалось их арестовать, а судебное постановление было только на задержания для дачи показания и с целью предотвращения возможных действий в будущем. Я следую достаточно простому правилу: намного проще и спокойнее для всех предотвратить что-то, чем устранять последствия, боль и трагедию", — пояснил полицейский.

Арестованные в рамках операции "Азов" бразильские неонацисты уже были в розыске за другие преступления. Полиция конфисковала у них компьютеры, документы и нацистскую пропаганду.

Источник Полиция бразильского штата Рио-Гранди-ду-Сул задержала вербовщиков украинского батальона "Азов", занимавшихся вербовкой местных неонацистов для участия их в войне на Донбассе. Об этом сообщил один из руководителей расследования, глава отдела по противодействию и борьбе с неонацистскими организациями в первом отделении полиции города Порту-Алегри Пауло Сезар Жардим."Около 10 месяцев назад мы получили информацию, что люди из Украины и других стран Восточной Европы приехали сюда, чтобы вербовать членов неонацистских групп в батальон "Азов" для отправки их на Украину. Многие люди были задержаны и дали показания", — рассказал Пауло Сезар Жардим.К сожалению вследствие специфики бразильской системы правосудия вербовщики были отпущены на свободу."С поличным нам не удалось их арестовать, а судебное постановление было только на задержания для дачи показания и с целью предотвращения возможных действий в будущем. Я следую достаточно простому правилу: намного проще и спокойнее для всех предотвратить что-то, чем устранять последствия, боль и трагедию", — пояснил полицейский.Арестованные в рамках операции "Азов" бразильские неонацисты уже были в розыске за другие преступления. Полиция конфисковала у них компьютеры, документы и нацистскую пропаганду. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее