Телеведущий «Радио Вести» признал, что сегодня страна майдана говорит на суржике, а не на украинском языке

Украинский журналист и телеведущий «Радио Вести» Мыкола Вересень (настоящая фамилия Сытник) пообещал говорить в эфире на суржике, потому что именно на нем и говорит сегодня подавляющее число украинцев. Чистого украинского языка, который был когда-то в обиходе, теперь днем с огнем не сыщешь.

Он отметил, что раньше все свои передачи старался вести на украинском языке, но переходил, случается и на русский язык. «Я, когда ко мне приходит русскоязычный гость, переходил на русский, а оказывается, этого делать нельзя. При этом суржик Нацсовет считает украинским языком», — сказал Вересень и пообещал, что теперь будет говорить на нем.

Напомним: 8 ноября вступил в силу Закон Украины, согласно которому доля ведения радиопередач на государственном языке в сутки должна составлять не менее 50%. Если верить известному киевскому журналисту, суржик, то есть украинский диалект, который в разных регионах представляет собой смесь либо украинского с русским, либо украинского с польским и другими языками, теперь становится языком телеэфира.