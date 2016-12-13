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Первый пошел: в Польше заговорили о разделе Украины

опубликовано vinodelov в Втр, 13/12/2016 - 22:24 Новость: тема тэги гео
запаловский

Польский эксперт — доктор Анджей Запаловский, президент Жешувского отделения Общества геополитических исследований, в интервью газете Nasz Dziennik оценил перспективы сохранения Украины в ее нынешних границах так: «Все больше и больше европейских правительств склоняется к варианту разделения Украины».

Запаловский вполне справедливо отмечает, что сейчас наблюдается массовая миграция жителей Украины за границу. Объясняет так: «Причины те же, что и столетия тому. Молодые люди не хотят оставаться в коррумпированном, несостоявшемся государстве, где у них нет никакой перспективы. Вот почему они стремятся в Польшу, где могут получить дипломы, признанные во всем Евросоюзе».

По мнению польского эксперта, положение дел на Украине не спасёт даже военная помощь США: «Военная помощь Украине, будет она оказана Западом и США в частности, или не будет, уже не решит дела. Ведь ситуация изменилась, и все меньше украинцев готовы идти на фронт и воевать, не видя смысла в войне».

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