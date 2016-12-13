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Главная Брифинг официального представителя НМ ЛНР майора Марочко на 13 декабря 2016 года + English Subtitles опубликовано Nvb2003 в Втр, 13/12/2016 - 22:32

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Украинское командование направило в район Счастья группу из 30 англоязычных военнослужащих-инструкторов. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

"Так, вблизи линии соприкосновения в районе населенного пункта Счастье, на территории одного из военных объектов, размещена группа англоязычных военнослужащих в количестве 30 человек. Общаются с солдатами вооруженных сил Украины они при помощи переводчиков. Есть информация, что данные инструкторы являются действующими военнослужащими Великобритании", - сказал он.

"Кроме того, в населенный пункт Станица Луганская по ротации прибыло подразделение батальона полиции патрульной службы особого назначения управления министерства внутренних дел Украины "Луганск-1". Все сотрудники данного подразделения при несении службы постоянно находятся в балаклавах", - добавил майор.

"Украинское командование не оставляет надежды на возобновление крупномасштабных боевых действий на Донбассе. Наращивает боевой состав, нарушая при этом все соглашения, подписанные, в том числе, официальными представителями Украины на переговорах в Минске", - подчеркнул Марочко.

"Народная милиция, в свою очередь, будучи одной из главных силовых структур Республики, играет решающую роль в обеспечении ее защиты и безопасности. Строго соблюдая Минские договоренности, не реагируя на провокации со стороны Украины, наши подразделения неуклонно продолжают совершенствовать боевое мастерство и повышать военную выучку", - отметил представитель оборонного ведомства Республики. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее