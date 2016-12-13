Довоевался: «герой АТО» живет на вокзале

Газосварщик из Запорожья по имени Николай, когда началась война, решил отправиться на восток, чтобы убивать «ненавистную вату». Ему было все равно, кто перед ним — женщина или ребенок. Главное для Николая было получить наконец свое жилье, ведь он ютился в общежитии алюминиевого завода, работал газоэлектросварщиком. А участникам так называемой «АТО» новая, майданная власть много чего обещала: довольствие, деньги (по 1000 грн в сутки), землю, квартиры… Но случилось так, что после демобилизации он и вовсе остался на улице.

Дело в том, что перед отправкой на войну Николай уволился с работы и был выписан из общежития. Во время службы в «АТО», вероятнее всего, по пьяни, потерял все документы, а после демобилизации оказалось, что ему негде жить.

Чтобы стать на квартирный учет мужчина должен иметь место регистрации. В центре помощи участникам «АТО» Николаю посоветовали одно — обратиться в специальный хостел. Но, чтобы стать на очередь получения жилья, нужно прописаться: либо в общежитии, либо у родственников, и лишь потом можно подавать документы. Конечно, по закону он имеет право на первоочередное обеспечение жилой площадью. Но законы на Украине существуют только на бумаге. Поэтому «герою АТО» сегодня приходится жить на вокзале…