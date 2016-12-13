На металлургическом комбинате Днепропетровска уволили бойцов «АТО», потому что те воюют на Донбассе, а не работают

На комбинате «Арселор Миттал Кривой Рог» уволен 21 человек. Эти люди фактически не работают на предприятии уже долгое время и являются для него обузой, в том числе и финансовой. Ведь все это время предприятие обязано начислять «герою АТО» заработную плату, а некоторые уже не ходят на работу год и больше.

Однако прокуратура Кривого Рога Днепропетровской области возбудила дело против должностных лиц предприятия. «Действующим законодательством предусмотрено сохранение рабочего места, должности и средней заработной платы за работниками, которые были призваны во время мобилизации для прохождения срочной военной службы в Вооруженных Силах Украины», — говорится в сообщении прокуратуры. Следствие, со своей стороны, установило, что «незаконные» решения об увольнении военнослужащих принимали 14 начальников структурных подразделений указанного предприятия, которым сейчас готовится сообщение о подозрении. Уволенные вояки также обратились с исками в местные суды.

Тем временем на Украине зреет протест хозяев предприятий, работники которых отправились на войну. Многим из бизнесменов уже не под силу содержать дармоедов.