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Главная Сводка событий Новороссии за 13 декабря 2016 года опубликовано Nvb2003 в Втр, 13/12/2016 - 23:19

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Украинские силовики за прошедшие сутки более 800 раз открывали огонь по территории ДНР. Противник выпустил 120 артиллерийских снарядов калибрами 152 и 122 мм, 174 мины калибрами 120 мм и 82 мм. Кроме того, применялись БМП, гранатомёты и стрелковое оружие. Под огнем ВСУ оказались Горловка, поселки Железная Балка и Широкая Балка, Ясиноватая и село Спартак, сёла Коминтерново, Октябрь, Ленинское, Саханка на юге ДНР, Докучаевск и Петровский район столицы. Повреждения получили два дома в Ясиноватой. Снижение количества обстрелов, по сравнению с предыдущими сутками, связано с тем, что заместитель главы ОБСЕ Александр Хуг посетил Донецкую Республику. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием Эдуард Басурин.

Разведка ДНР обнаружила у линии фронта под Волновахой и Докучаевском украинские минометы калибрами 82 мм и 120 мм, сообщил сегодня Басурин.

Делегация в составе российского представительства в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг приехали на Донецкую фильтровальную станцию с целью мониторинга обстановки в этом районе. Напомним, что Донецкая фильтровальная станция находится между Ясиноватой и оккупированной Авдеевкой, территория вокруг неё долгое время считается одной из наиболее «горячих точек» на линии соприкосновения сторон в Донбассе. За время конфликта станция многократно оказывалась под обстрелами, в результате которых ее работа останавливалась.

Вблизи линии соприкосновения в районе населенного пункта Счастье, на территории одного из военных объектов, размещена группа англоязычных военных инструкторов в количестве 30 человек. Переводчики помогают им в общении с солдатами вооруженных сил Украины. Об этом сегодня заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко. Кроме того, в населенный пункт Станица Луганская прибыло подразделение батальона "Луганск-1". Украинское командование не оставляет надежды на возобновление крупномасштабных боевых действий на Донбассе. Наращивает боевой состав, нарушая при этом все соглашения, подписанные, в том числе, официальными представителями Украины на переговорах в Минске", - подчеркнул Марочко.

В Старобельском районе обнаружены шесть установок реактивных систем залпового огня "Смерч". В Беловодском районе зафиксирована движущаяся колонна из 20 единиц военной техники вооруженных сил Украины, в их числе 14 грузовых автомобилей с боеприпасами и топливом. На железнодорожной станции в городе Рубежное произведена разгрузка большого количества военной техники, в том числе танков и артиллерийских установок. Также получены сведения о переброске техники и личного состава вооруженных сил Украины из Лисичанска в район населенного пункта Крымское. В составе колонны проследовало шесть танков, три БМП, одна РСЗО "Град", две зенитные установки, четыре автомобиля КамАЗ с боеприпасами и пять грузовых автомобилей с личным составом. Майор Андрей Марочко добавил, что в населенном пункте Нижняя Ольховая Станично-Луганского района отмечено нахождение трех самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" калибром 122 мм. В районе населенного пункта Станица Луганская выявлены замаскированные огневые позиции двух 82-мм минометов.

Киевские силовики за прошедшие сутки два раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики. С направления села Новозвановка по району села Калиново огонь велся из минометов. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее