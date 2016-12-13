Отступление на запад

Информационные источники сообщили о дальнейшем отступлении сирийских правительственных сил западнее Пальмиры. 12 декабря кризис в районе Пальмиры еще более обострился. Боевики ИГИЛ (организация запрещена в России) продолжили наступление вдоль автотрассы Пальмира - Хомс. Характерно, что быстрое продвижение осуществлялось, даже, несмотря на полное господство в воздухе ВВС Сирии и ВКС РФ. В результате боевики "на кураже" подошли к авиабазе Ат-Тияс (Т-4).

Блокпосты были быстро захвачены, после чего террористы приступили к штурму в своей классической тактике, пустив вперед заминированные автомобили. После подрывов в бой были брошены штурмовые группы боевиков при поддержке бронетехники. В результате состоялся прорыв к периметру объекта и расположенным неподалеку ангарам. Боевики и поддерживающие их СМИ тут же стали рапортовать о "захвате авиабазы". Однако, радоваться им было рано.

Завязался ожесточенный бой, в результате которого наступавшие были остановлены. Для отражения атаки авиабазы в срочном порядке был переброшен спецназ, российская авиация нанесла серию массированных ударов. В результате (явно не без потерь) боевики ИГИЛ вернулись на исходные позиции в нескольких километрах к востоку от базы. Вечером 12 декабря последовали новые атаки террористов, однако попыток штурма в том же стиле больше не было. В настоящее время в район боевых действий перебрасываются резервы сирийской армии. Авиабаза находится в полуокружении, весь день 13 декабря со стороны боевиков продолжались ее обстрелы.

Аналитики оценивают наступление боевиков ИГИЛ как "бросок на кураже". За счет уверенного маневрирования на флангах со стороны наступающих и опасений оказаться в окружении, части сирийских правительственных сил в районе Пальмиры быстро отступали (или бежали). В настоящее время в сети распространяются фото и видеоматериалы, где боевики ИГИЛ радостно распаковывают боеприпасы и изучают трофеи, в том числе и на территории российской военной базы. Создается впечатление, что гарнизон не просто не оказал сопротивление, его охватила паника.

Специалисты уверены, что в случае упорства обороняющихся, террористы не смогут продолжать свое наступление без подкрепления резервами. В случае серьезного воздействия они начнут отход в районы с жилыми застройками. Число называемых в российских СМИ боевиков (4-5 тыс. человек) некоторым обозревателям представляется сильно завышенным.

Операция по захвату Пальмиры и дальнейшему наступлению в западном направлении хорошо скоординирована с боевыми действиями террористов в районе города Дейр-эз-Зора, находящегося в осаде. Здесь формирования ИГИЛ также демонстрируют активность, пытаясь отвлечь часть авиации ВКС РФ и ВВС Сирии от прикрытия сирийских правительственных сил в районе авиабазы Ат-Тияс (Т-4).

Тем временем поступают сообщения, что боевики ИГИЛ захватили базу ПВО возле авиабазы Т-4. На самой авиабазе сирийские правительственные силы продолжают обороняться силами до батальона. Взлетная полоса пока используется. Все что происходит сейчас в районе Дейр-эз-Зора и Пальмиры можно смело назвать «приветом» от проигравших в Алеппо. Речь идет, конечно, не о боевиках, а о спецслужбах некоторых стран, боевиков курирующих.

Сирийским правительственным силам и их союзникам нужно быть готовыми к дальнейшим сюрпризам. Вряд ли атака Пальмиры и продвижение на запад в направлении Хомса является единственным заготовленным тактическим «подарком».