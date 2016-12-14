Привет от французских "партнеров"

Стране, которая писала на своих ракетах "За Париж", "За наших", прислали "открытку" из Брюсселя. Именно там глава МИД Франции Жан-Марк Эро гневно высказался о действиях России в Сирии. Он фактически обвинил РФ в переходе под контроль террористов сирийского города Пальмира, славящегося объектами античного наследия. Недовольство французского министра вызвано тем, что по мнению Эро, Москва сосредоточилась на осаде Алеппо, вместо того, чтобы бороться с ИГИЛ (организация запрещена в России). Как следствие - падение Пальмиры.

Глава МИД Франции обвинил Россию в "постоянной лжи", а действия сирийских правительственных сил по освобождению Алеппо (по его представлениям) все равно не приведут к мирному урегулированию в Сирии. Таким образом, французская дипломатия в очередной раз демонстрирует двойные стандарты. Следует обратить внимание и на тон французской дипломатии. Так разговаривает официальный представитель государства, которое активно дестабилизировало ситуацию на Ближнем Востоке (Ливия и Сирия). Затем это же государство подвело Россию не поставив ранее оплаченный товар - вертолетоносцы.

Однако, как мы понимаем, мораль не относится к политической категории во Франции. Мораль здесь проста - достижение результата любым способом. Сейчас французский министр иностранных дел занят больше пропагандой, чем дипломатией. Однако любой может спросить у французского министра, каковы достижения Франции по борьбе с международным терроризмом в Сирии(?). Может французскому иностранному легиону пришла пора размяться и отбить Пальмиру. Или хотя бы Раккку, наступление на которую тщательно готовится западной коалицией уже больше года. Да, террористы в Алеппо не выиграли. Однако это не значит, что нужно становиться на путь скандалистов и провокаторов.