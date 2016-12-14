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О разногласиях Ирана и Турции

опубликовано Артем Смолов в Ср, 14/12/2016 - 00:37 Статья: тема тэги гео
региона
В Иране считают, что с самого начала "арабской весны" Турция оказывает серьезную поддержку террористическим группировкам, которые ведут войну против правительства Сирии. Речь идет о торговле нефтью с захваченных месторождений, поставках оружия, логистике и так далее. Кроме того турецкая армия вошла на территорию Сирии и Ирака, не спрашивая разрешения у правительств этих стран. Турецкий президент публично заявил о своей цели свергнуть президента Сирии Башара Асада. Однако, турецкое руководство, конечно лавирует.

После того как год назад турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик, Реджеп Эрдоган сумел нормализовать отношения с Владимиром Путиным. После попытки военного мятежа в Турции в июле 2016 года руководитель Ирана Хасан Роухани обратился к президенту Эрдогану с предложением тесного взаимодействия Ирана, России и Турции. Казалось, что объективно сложились условия для регионального политического альянса трех стран, тем более, что Евросоюз усилил критику турецкого руководства после попытки переворота и начал угрожать эмбарго на поставки оружия в Турцию. Однако, президент Эрдоган, похоже, лишь использовал довольно мягкую иранскую и российскую позицию в свою пользу.

Первым признаком начала кризиса в ирано-турецких отношениях стало размещение и дальнейшее увеличение контингента турецких военнослужащих в Ираке. Вторая волна кризиса случилась в октябре 2016 года, когда турки заявили о намерении освободить иракский города Мосул от боевиков ИГИЛ (организация запрещена в России), ничего не спрашивая у иракского правительства. На замечания руководителя Ирака, Реджеп Эрдоган ответил публичными оскорблениями в его адрес, дав понять, что тот ему не ровня. Однако, он отлично знал, что правительство Ирака очень связано с Ираном через "шиитский фактор". Таким образом, в Иране расценили это как посыл в свой адрес.

На региональном поле Иран и Турция являются государствами, которых связывают лишь общие подходы по курдскому вопросу. В остальном, эти страны стремятся расширить свое политическое влияние в Ираке и Сирии за счет своих усилий. Это называется конкуренцией. Разделить интересы и договориться у них пока не получается. Возможно, это происходит не без помощи Израиля, влияющего на Турцию. Израиль, как известно, крайне не заинтересован в усилении Ирана в любой форме.

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