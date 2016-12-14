«Козырный ход» мистера Трампа
Инаугурация Трампа состоится 20 января 2017 года, лишь после этого его кандидатуры на важные государственные посты будут рассмотрены Конгрессом. Назначение Рекса Тиллерсона оценивается как сильный жест в отношении Москвы, что конечно, скорее всего, вызовет жаркие споры в среде американской политической элиты. Они уже начались с бурной реакции некоторых политиков, на грани нервного срыва заявляющих, что американцы русским не друзья. Однако, Дональд Трамп решил играть по-крупному.
Тиллерсон проработал в ExxonMobil 41 год, на излете 1990 годов руководил проектами в России и очень хорошо представляет российскую внутреннюю специфику. Будучи главой нефтяного гиганта с 2006 года, в 2011 году он подписал соглашение с Роснефтью о бурении в Арктике. В 2014 году данный проект был остановлен по инициативе администрации Обамы, поводом чему послужили события на Украине. До кризиса американо-российских отношений, в 2013 году президент Путин наградил Рекса Тиллерсона орденом Дружбы за "значительный вклад в укрепление сотрудничества в топливно-энергетическом секторе".
Таким образом, Дональд Трамп действительно демонстрирует намерение "поладить" с Владимиром Путиным. Американский Госсекретарь с российским орденом Дружбы - это в политике США бывает явно не часто. Сильной стороной кандидата является его знание внутренней российской экономической и прочей специфики.
Что же дальше? Практически новая американская администрация будет заниматься, вероятно, выдавливанием экономического влияния Китая из России. Сотрудничество по сырьевым проектам с ExxonMobil само - собой усилится. Руководству Китая теперь придется подумать, правильно ли было опираться на экономическое сотрудничество с США и не вмешиваться в политическую обструкцию, которую устраивал запад России. Что касается российских депутатов Госдумы, то они, как и в случае с избранием Дональда Трампа, будут пребывать в наивном восторге. Можно «ехать» дальше, ведь цены на нефть явно вырастут.
Следует обратить внимание, что отношения новой американской администрации и бюрократов из Евросоюза сейчас строятся на контрасте. "Американские прагматики", слушающие противоположную сторону выгодно отличаются от европейских функционеров, ведущих политику "стратегического маразма" и системно повторяющихся колебаний от "топтания на швабре". Все это можно назвать "новым американским проектом" - попыткой переформатировать США в "новую Америку". Россия не является конкурентом США в экономике, однако кое-какие исторические амбиции остались, и в этом качестве для новой администрации США она может быть полезна.
Однако российским политикам не следует забывать о смысле «разрядки международной напряженности» при Леониде Ильиче Брежневе. Он считал, что добился стратегического геополитического результата, договорившись с американской администрацией. Прошел не слишком большой исторический отрезок времени и Советского Союза не стало. Просто после разрядки, произошел «застой», а потом началась «перестройка».
:: Артем Смолов ::
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Артем Смолов
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