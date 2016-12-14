«Козырный ход» мистера Трампа

СМИ сообщили о том, что избранный президентом США миллиардер Дональд Трамп предложил на должность Госсекретаря кандидатуру главы компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона. Трамп хвалит Тиллерсона за упорство, богатый опыт и "глубокое понимание геополитики". Кроме того, новый избранный американский президент считает своего кандидата "одним из великих бизнес-лидеров мира". По данным СМИ согласие кандидата уже получено.

Инаугурация Трампа состоится 20 января 2017 года, лишь после этого его кандидатуры на важные государственные посты будут рассмотрены Конгрессом. Назначение Рекса Тиллерсона оценивается как сильный жест в отношении Москвы, что конечно, скорее всего, вызовет жаркие споры в среде американской политической элиты. Они уже начались с бурной реакции некоторых политиков, на грани нервного срыва заявляющих, что американцы русским не друзья. Однако, Дональд Трамп решил играть по-крупному.

Тиллерсон проработал в ExxonMobil 41 год, на излете 1990 годов руководил проектами в России и очень хорошо представляет российскую внутреннюю специфику. Будучи главой нефтяного гиганта с 2006 года, в 2011 году он подписал соглашение с Роснефтью о бурении в Арктике. В 2014 году данный проект был остановлен по инициативе администрации Обамы, поводом чему послужили события на Украине. До кризиса американо-российских отношений, в 2013 году президент Путин наградил Рекса Тиллерсона орденом Дружбы за "значительный вклад в укрепление сотрудничества в топливно-энергетическом секторе".

Таким образом, Дональд Трамп действительно демонстрирует намерение "поладить" с Владимиром Путиным. Американский Госсекретарь с российским орденом Дружбы - это в политике США бывает явно не часто. Сильной стороной кандидата является его знание внутренней российской экономической и прочей специфики.

Что же дальше? Практически новая американская администрация будет заниматься, вероятно, выдавливанием экономического влияния Китая из России. Сотрудничество по сырьевым проектам с ExxonMobil само - собой усилится. Руководству Китая теперь придется подумать, правильно ли было опираться на экономическое сотрудничество с США и не вмешиваться в политическую обструкцию, которую устраивал запад России. Что касается российских депутатов Госдумы, то они, как и в случае с избранием Дональда Трампа, будут пребывать в наивном восторге. Можно «ехать» дальше, ведь цены на нефть явно вырастут.

Следует обратить внимание, что отношения новой американской администрации и бюрократов из Евросоюза сейчас строятся на контрасте. "Американские прагматики", слушающие противоположную сторону выгодно отличаются от европейских функционеров, ведущих политику "стратегического маразма" и системно повторяющихся колебаний от "топтания на швабре". Все это можно назвать "новым американским проектом" - попыткой переформатировать США в "новую Америку". Россия не является конкурентом США в экономике, однако кое-какие исторические амбиции остались, и в этом качестве для новой администрации США она может быть полезна.

Однако российским политикам не следует забывать о смысле «разрядки международной напряженности» при Леониде Ильиче Брежневе. Он считал, что добился стратегического геополитического результата, договорившись с американской администрацией. Прошел не слишком большой исторический отрезок времени и Советского Союза не стало. Просто после разрядки, произошел «застой», а потом началась «перестройка».