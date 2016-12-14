Сводка событий в Сирии за 12-13 декабря 2016 года

Контртеррористическая операция в Алеппо будет завершена в течение нескольких часов, боевики вместе с членами своих семей покидают восточные кварталы города по согласованным коридорам. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин на заседании Совета Безопасности.

«Все боевики вместе с членами своих семей и ранеными в настоящее время выходят по согласованным коридорам в тех направлениях, которые они сами выбрали, в том числе в сторону Идлиба», - сказал Чуркин.

По его словам, на пунктах пропуска дежурят офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

«О каких-либо фактах произвольных арестов или других нарушениях данного соглашения, которое было заключено с незаконными вооруженными формированиями, российские военнослужащие не докладывали», - отметил постпред РФ.

При этом он добавил, что это могут подтвердить и находящиеся в Алеппо представители Международного комитета Красного Креста, а также всех работающих в Сирии гуманитарных агентств ООН.

Ранее Сирийское правительство и джихадисты согласовали условия капитуляции в восточном Алеппо при посредничестве Турции и России. Вывод боевиков начнется в 5 часов утра. Сирийская Арабская армия обеспечит транспорт выезжающим. Боевикам будет позволено сохранить стрелковое оружие, но они должны передать тяжелое вооружение армии.

Постпред России при ООН Виталий Чуркин сообщил, что военные действия в восточной части Алеппо прекращены. «То есть не возникает вопроса о каких-то прекращениях огня, специальных гуманитарных операций, сирийское правительство восстановило контроль над восточным Алеппо, так что теперь наступает этап практических гуманитарных действий»,— сообщил дипломат.

Постпред добавил, что в настоящих условиях мирному населению нет необходимости уходить из Алеппо. «Наверное, могут быть какие-то гражданские лица, которые все же захотят уйти из этого разрушенного города»,— добавил он.

Согласно данным специального корреспондента «Лайф Ньюс», террористы "Джебхат ан-Нусры" отказываются выходить из города, заявляя о намерении стать шахидами. Представители ещё одной группировки "Харакат Нур аль-Дин аль-Зенки" намереваются выйти из города, а боевики "Ахрар аш-Шам" не знают, какую сторону принять.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков прокомментировал заявления некоторых высокопоставленных представителей западных стран о том, что сирийские войска при поддержке российских ВКС якобы уничтожают мирных жителей Алеппо, бомбят в городе больницы и школы, а также не дают оказывать гражданскому населению гуманитарную помощь.

«Успешная и во всех смыслах гуманная по отношению к мирному населению операция сирийских войск по освобождению восточных районов Алеппо показала ряд очень важных вещей», - заявил российский генерал.

По его словам, все театрализованные крики якобы в защиту "оставшихся в блокаде 250 тысяч" мирных жителей Алеппо, которыми особо отличились отдельные представители британского руководства и его коллега из Франции, - не более чем русофобское пустозвоние.

Официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что американские власти видели сообщения о достижении соглашения по перемирию в сирийском Алеппо, однако не могут их подтвердить.

«Мы видели некоторые сообщения о перемирии, выработанные Турцией и Россией. Но, поскольку у нас нет достаточной информации, я не могу подтвердить их», — сказал он.

Де Мистура сообщил журналистам в ООН, что под контролем вооруженных групп остается "максимум 4-5 квадратных километра, возможно меньше", но серьезным поводом для беспокойства является "количество мирных жителей". "Оценки меняются, потом что никто из нас не находится внутри. По нашим оценкам, там могут находиться до 50 тысяч гражданских лиц", — заявил де Мистура, отметив, что "ситуация в восточном Алеппо в самом деле вызывает очень серьезную озабоченность".

По его словам, в городе могут оставаться до 1500 боевиков, из них 30% — представители "Джебхат ан-Нусры".

С вечера понедельника, жители западной части Алеппо празднуют освобождение города от боевиков и приветствуют сирийскую армию.

В понедельник представители Москвы отказались от предложения Вашингтона организовать временное прекращение боевых действий в Алеппо, чтобы люди могли безопасно покинуть город, передает Associated Press со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.

Постпред США при ООН Саманта Пауэр заявила о необходимости «наблюдать за безопасной эвакуацией людей, которые захотят покинуть» Алеппо, но «которые справедливо опасаются», что их могут убить на улице или лишить свободы правительственные войска.

Постпред Соединенного Королевства при ООН Мэттью Райкрофт также считает необходимым «предоставить ООН доступ к восточному Алеппо» для контроля на месте доставки помощи нуждающимся и защите мирных жителей.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения о массовых убийствах мирного населения Алеппо не соответствуют действительности. «Все сообщения о геноциде, убийстве мирного населения, это все небылицы. Сирийская армия как может старается очистить город от террористов», — сказал Песков.

Он отметил, что в Москве «категорически не согласны» с заявлениями о геноциде мирного населения в Алеппо. «Они не отражают реальности, реальность с ними расходится», — подчеркнул Песков.

Обвинения стран Запада в адрес Москвы в том, что Россия якобы препятствует доставке гуманитарной помощи в Сирию, не соответствуют действительности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Эта «группа семи минус Япония», эта «шестерка» несколько дней назад выпустила заявление, в котором нас обвинили в том, что мы не даем ООН возможность доставить гуманитарную помощь. Это неправда, мягко говоря. Нас обвинили в том, что якобы удерживаем правительство САР от того, чтобы оно дало согласие на гуманитарный план ООН. Это тоже неправда, правительство согласие дало», – сообщил он.

По словам российского министра, боевики «так толком и не подписались под этим планом». «То, что западная «шестерка» заявила о якобы имеющемся согласии боевиков, – это тоже неправда», – отметил он.

Глава МИД России добавил, что такие обвинения являются результатом неспособности стран Запада «урезонить тех, кого они подпитывали, создали и вооружали с единственным стремлением сменить режим в Сирии».

Все обращения, направленные Россией странам Запада и международным организациям с призывом отправить гуманитарную помощь мирным жителям Алеппо, остались без ответа. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Вместо помощи мирным жителям, «вырвавшимся из террористического анклава», было получено «молчание или отговорки об угрозах безопасности», подчеркнул генерал. Хотя раньше, по его словам, «никакие опасности никого в Лондоне, Париже, Берлине и Вашингтоне почему-то не пугали».

Конашенков также сообщил, что боевики удерживали более 100 тыс. человек в качестве живого щита. По словам представителя Минобороны, эти люди страдали от голода и террора «за любые попытки выразить недовольство».

Генерал-майор Игорь Конашенков также заявил, что все школы и больницы Алеппо на подконтрольных террористам территориях использовались в качестве штабов, пунктов сосредоточения боевиков, складов боеприпасов или цехов по производству самодельных ракет.

«Результаты обследования районов Восточного Алеппо, освобожденных российскими саперами Международного противоминного центра, пока не позволили выявить ни одной больницы или школы, которая бы функционировала при боевиках по своему прямому назначению. Все они использовались как штабы, шариатские суды, пункты сосредоточения боевиков, склады боеприпасов или цеха по производству самодельных ракет», — сказал он.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1051. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 94.

За сутки зафиксировано 47 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Дамаск (20), Алеппо (19), Дараа (3), Латакия (2), Хама (2) и Кунейтра (1). Сутками ранее - 43 обстрела.

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Угроза потери Пальмиры — это урон для всего цивилизованного человечества, а не для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможных репутационных потерях в связи с атакой террористов «Исламского государства» (запрещено в РФ).

Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что речь идет об имидже всего цивилизованного человечества, представители которого, «будучи раздираемы противоречиями, подвержены каким-то ангажементам, каким-то пониманиям, которые не способствуют налаживанию сотрудничества». В результате, по словам Пескова, все «сидят сложа руки и ничего не делают в реальности для того, чтобы бороться с международными террористами в лице „Исламского государства“».

Песков также добавил, что контратак террористов позволило бы избежать взаимодействие России и США по мирному урегулированию в Сирии. «Мы сожалеем также, что до сих пор отсутствует координация действий и реальное сотрудничество с другими государствами, прежде всего, с Соединенными Штатами Америки, которые не хотят сотрудничать,— посетовал Дмитрий Песков.— Такое сотрудничество позволило бы нам всем эффективно избегать подобных атак со стороны террористов».

У Москвы есть основания утверждать, что Вашингтон бережет террористическую организацию «Джебхат ан-Нусра», чтобы в дальнейшем использовать ее для свержения режима президента Сирии Башара Асада, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Масса примеров, которые говорят о том, что вольно-невольно, но «Джебхат ан-Нусра» каким-то образом выводилась за скобки в практических действиях американской коалиции. Было немало оснований полагать, что ее берегли и берегут как наиболее эффективную, боеспособную силу, выступающую против правительства на земле, с тем чтобы, когда придет час, использовать ее для свержения законного правительства Сирии», — сказал он.

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Париж выражает поддержку сирийской оппозиции. Сообщается, что глава государства сделал данное заявление по итогам переговоров с главой Высшего комитета по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции Риядом Хиджабом.

«Я хочу заявить о своей поддержке сирийской оппозиции, демократической умеренной оппозиции. Вы можете рассчитывать на нашу помощь», — сказал Олланд, добавив, что она «не имеет ничего общего с террористами». Президент также подчеркнул, что «оппозиция должна играть свою роль как в военном, так и в политическом плане» в Сирии.

Военные операции в Алеппо и других городах Сирии сопровождаются действиями, которые «можно квалифицировать как военные преступления», и виновные в них должны ответить за содеянное, заявил премьер-министр Франции Бернар Казнев.

«Алеппо и его население со множеством женщин и детей становится сейчас жертвой многочисленных злодеяний. Мужчины в возрасте до 40 лет задерживаются, силой призываются в армию, а иногда подвергаются казни сирийской армией», – заявил он.

Как полагает Казнев, эти действия в Алеппо «могут быть квалифицированы как военные преступления или преступления против человечества». «Они совершаются с неслыханными цинизмом и жестокостью. Для Франции является честью то, что она была одной из единственных наций, которая пыталась начиная с лета 2013 года сопротивляться этой тотальной войне, которую Башар Асад ведет против собственного народа», – заявил он.

По его словам, Франция не намерена отступать от этой линии во внешней политике и в дальнейшем. «Никогда мы не согласимся во имя некой предполагаемой реальности принять сегодня точку зрения тех, кто несет ответственность за мучения Алеппо. Это те же, кто позволил ИГ вернуть под свой контроль Пальмиру, и от имени французского правительства – и, уверен, от вашего имени – я осуждаю ужас этих массовых убийств и заявляю, что те, кто их совершил, должны будут ответить перед мировым сообществом», – сказал Казнев.

Глава МИД Франции Жан-марк Эйро на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе осудил Россию за то, что она «делает вид, что борется с терроризмом, при этом позволяя группировке «Исламское государство» вновь захватить Пальмиру». По его мнению, город был захвачен террористами из-за того, что «русские сконцентрировались вокруг Алеппо и освободили место для ИГ».

Эйро отметил, что «глубоко сожалеет» о неудаче российско-американских переговоров по Сирии в Женеве. По его мнению, причина провала переговоров в том, что Москва применяет «двойные стандарты». «Это провал, потому что присутствует пустословие и вечная ложь», — отметил он. «С одной стороны, они говорят: “мы ведем переговоры и сможем договориться о прекращении огня”, – а с другой, продолжается война и это война носит тотальный характер. Москва стремится спасти режим Башара Асада и захватить Алеппо, но какой ценой? Какой гуманитарной ценой?», – вопрошает Эйро.

Европейский Союз не рассматривает возможность введение каких-либо ограничительных мер против России из-за ее действий в Сирии, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

«Нет, мы не обсуждали санкции против России. Ни одна страна ЕС этого не предлагала», - сказала Могерини.

Могерини вновь повторила, что ЕС «это единственная сторона, которая наряду с ООН поставляет гуманитарную помощь».

«Ситуация в Сирии не позитивна и не обнадеживает. Военная динамика в Сирии не позволит закончить войну и победить ИГ. Нам надо будет начать политический переходный период в Дамаске для урегулирования конфликта», - подчеркнула она.

По инициативе Берлина состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщило российское ведомство.

«В развитие состоявшегося в этот же день телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель министры обменялись мнениями о ходе урегулирования кризиса в САР, уделив особое внимание ситуации в Алеппо и задачам гуманитарного содействия мирному населению освобожденных от террористов восточных районов города», - сообщается на сайте МИД России.

Турецкие власти готовят палаточный лагерь для беженцев из сирийского Алеппо, сообщил вице-премьер страны Мехмет Шимшек.

«Турция, которая приняла наибольшее в мире число беженцев, сооружает палаточный городок для размещения до 80 тысяч сирийских беженцев, спасающихся из Алеппо», — приводит его слова

Работа в Сирии российского спецназа подпадает не под закон об использовании Вооруженных сил за рубежом, а под закон о противодействии терроризму, их действия не являются наземной операцией, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

«Силы специальных операций – это ребята, которые заточены на уничтожение. Это не войсковая операция, это специальная операция. Для этого даже не надо задействовать закон об использовании Вооруженных сил. Здесь закон о противодействии терроризму», – заявил он.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) выразила серьезную озабоченность в связи с заявлениями об использовании химоружия в провинции Хама к северо-западу от Пальмиры на территориях, подконтрольных «Исламскому государству».

Президент Сирии Башар Асад получил от посла Ватикана в Дамаске кардинала Марио Дзенари послание папы Римского Франциска.

Отмечается, что в послании понтифик выразил глубокую симпатию Сирии и ее народу в трудных условиях, с которыми стране пришлось столкнуться.

Он подтвердил, что Ватикан резко осуждает любые формы экстремизма и терроризма.

В письме папа Римский призвал объединить все усилия для того, чтобы закончить войну в Сирии и восстановить мир в стране. Понтифик выразил надежду, что на территории Сирии после этого вновь будет гармония среди разных культур и религий, как и раньше.

Как сообщает «Кавказский узел», 12 военнослужащих подразделения Минобороны, дислоцированного на базе Ханкала под Грозным, были уволены со службы из-за отказа ехать в Сирию. «Всего "отказников" было 12 человек. Все они уволены с военной службы. Контракт с ними прекращен досрочно»,— сообщил собеседник издания, уточнив, что все они местные жители. По данным издания, в командировку были отправлены 500 человек.

Боевики «Джебхат-ан-Нусры» могли пользоваться произведенным в Болгарии оружием, заявляют болгарские СМИ, чьи корреспонденты обнаружили в восточном Алеппо склад с боеприпасами и ракетами «Град» Болгарского производства.

Алеппо. В пунктах временного размещения жителей Алеппо в районах Аль-Азизия и Шейх-Максуд, нуждающимся передано около 8 тонн гуманитарных грузов. Жителям района Аль-Махаледж выдано около 1,5 тонны продовольствия.

Вооруженными формированиями «Свободной сирийской армии» из минометов обстреляны кварталы Арт-Сабах, Фуркан и Салах-ад-Дин в городе Алеппо.

Группировки террористической организации «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра») из реактивных систем залпового огня, минометов и стрелкового оружия обстреляли кварталы Дахия-эль-Асад, Джамаия Фахт, Биньямин, Эль-Макамат, Рамуси, Шейх-Саид, Амри, Тарик-Гасан, Джамария Харб эль-Захра, Арт-Сабах, Каср-аль-Вали, Ашрафия и Танбуд, военную академию Эль-Асад и арбузный рынок в городе АЛЕППО.

Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для мирных жителей, которые покидают районы города Алеппо, находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований.

Сложили оружие и вышли в районы, контролируемые сирийскими властями 2 тыс. 215 боевиков, из них 2 тыс. 137 амнистированы. В отношении других проводятся проверочные мероприятия.

САА очистила от джихадистов старый город, включая мечеть Омейядов, кварталы - Баб Антакья, Аль-Калаш, Бустан аль-Каср, Шейх-Саид, Шаххадин, Минтака-Искан, Карим-Эффенди, Карим-эд-Даада, Фирдоус и Эс-Салихин.

Практически весь город освобожден. С оставшимися боевиками заключено соглашение, согласно которому они покинут Алеппо утром в среду.

На севере провинции в районе города Аль-Баб, возрастает интенсивность боевых действий. ИГиловцми сожжено три танка Leopard 2А4. Турецкая сторона официально признала уничтожение одного танка. Наступающие штурмуют город с севера, запада и юго-запада. В районе Аль-Вилат протурецкими боевиками уже занято несколько зданий на окраине Аль-Баба.

Существенную поддержку наступающим на Аль-Баб отрядам боевиков оказывают турецкие войска, подвергающие бомбардировкам позиции ИГ в городе. Игиловское агентство «Амак» сообщает о 150 огневых ударах, которые привели к гибели большого количества мирных жителей.

Идлиб. ВВС САР атаковали боевиков к западу от Джср Аш-Шугур вблизи н.п. Кенда.

Латакия. Вооруженные формирования группировки «Ахрар аш-Шам» обстреляли из реактивных систем залпового огня и минометов н.п. Айн-Эль-Кантара и позиции правительственных войск на горе Абу-Али.

ВВС САР атаковали боевиков в районах Джебаль Кафр-Сенду, высоты 1154, а также в н.п. Айн Аль-Беда и Ат-Туффахия.

Хама. Боевики обстреляли н.п. Суран, Мардес и Маан.

Хомс. Боевики ИГ вплотную подошли к авиабазе Т-4 и в настоящее время обстреливают ее. Первая атака авиабазы отбита при массированной поддержке ВКС РФ.

В ходе боев за Т-4, ИГиловцам удалось уничтожить 3 неисправных самолета ВВС САР.

Сирийскими СМИ сообщается о прибытии в Тияс новых подкреплений.

ИГиловцами захвачены - Tal Aska, Marhatan, Каср аль-Хайр, перекрестки Джихар и Тияс – Карьятейн.

В соцсетях распространяется информация о массовом бегстве мирных жителей Карьятейна из-за угрозы нападения боевиков ИГ.

В Пальмире террористы ИГ убили военнослужащих и мирных жителей Пальмиры, попавших к ним в плен при штурме города, передаёт портал "Аль-Мирсад". Согласно информации издания, боевики жестоко расправились с восемью солдатами сирийской армии и ополченцами, над семьёй сторонников правительства и ещё четырьмя горожанами (среди них женщина и двое детей).

Среди прочего в Пальмире, боевиками ИГ захвачено значительное количество оружия и боеприпасов на Российской военной базе (Фото 2).

Дамаск. Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из минометов и стрелкового оружия н.п. Джобар, Барза, Бузайна, Дахийият-Аль-Асад, Кафр-Батна, Мейда, Хараста, район Аль-Мазраа в городе Дамаск, автомагистраль в районе н.п. Хауш-Эль-Фаддалия, ферму в районе населенного пункта Хараста стадион Эль-Аббасийин в населенном пункте Джобар, лагерь Эль-Вафидин и больницу Ибн-эль-Валид в населенном пункте Дума.

Обстрелам прочих боевиков подверглись населенные пункты Кабун, Арбил, Бала-Эль-Кадима, Хауш-Насри, Хараста, Хауш-Эль-Фаддалия, Хауш-эш-Шалак, Джобар, район фермы Кусайр, лагерь Эль-Вафидин и спортивная площадка в населенном пункте Джобар.

Дараа. Жителям н.п. Месмия передано около тонны продовольствия.

В населенных пунктах Карфа и Изра боевики применили беспилотные летательные аппараты со взрывным устройством.

Обстрелу боевиками из РСЗО подвергся город Тель-Гураба.

Продолжаются бои в квартале Дараа - Аль-Баляд, а также в населённом пункте Аль-Ядуда.

Кунейтра. Боевиками вновь обстрелян н.п. Джаба.

Дейр-эз-Зор. Боевики ИГ вновь атаковали позиции Сирийской Арабской Армии. Нападению подверглись прибрежные районы города - Ар-Рашидия и Аль-Хавика. Проправительственным силам удалось отразить атаку.

Авиация коалиции у города Дейр-эз-Зор уничтожила 11 автоцистерн и четыре нефтяные скважины ИГ. У города Абу-Камаль – семь автоцистерн с нефтью ИГ и скважину.

Ракка. Курдско-арабские отряды SDF в ходе наступления в направлении Ракки отбили у ИГ н.п. Bash, Arnh, Bi'r Shallal, Marufah, Dulki Mujibana и Khitbet Al-Baqarah (Фото 3).

Авиация коалиции у города Ракка уничтожила тактическую единицу, объект с химическим оружием (?) и бронетранспортер ИГ. У города Айн Иса – шесть тактических единиц и командный пункт, также были повреждены пять маршрутов поставок ИГ.