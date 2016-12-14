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Главная Алеппо. Освобожденный Шейх Саид опубликовано Марат Мусин в Ср, 14/12/2016 - 09:19

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Репортаж вышел на день позже, из-за проблем с интернетом. Приносим свои извинения. Сопротивление экстремистов в Восточном Алеппо оказалось сломлено окончательно. Каждый день они были вынуждены сдавать квартал за кварталом. Не исключением стал и этот день. Не смотря на хорошо подготовленную оборону боевики под ударами палестинского ополчения и регулярной армии были вынуждены отойти в один из последних своих твердынь - кварталы Амрия и Салах Эд-Дин. :: Марат Мусин :: Автор (или псевдоним)

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