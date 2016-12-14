Чуркин жестко ответил на обвинения США по Алеппо

Представитель РФ при ООН Виталий Чуркин призвал возобновить межсирийские переговоры и начать работу по прекращению огня после прогресса в Алеппо.

Франция и Великобритания потребовали срочно собрать заседание Совбеза, после того как некоторые источники в Алеппо сообщили о массовых казнях мирных жителей войсками Башара Асада.Генсек ООН Пан Ги Мун отметил, что проверить эту информацию невозможно, однако «это не значит, что этим данным не стоит верить».

Но Саманту Пауэр это не убедило и она пошла дальше и фактически обвинила Сирию и Россию, которая поддерживает официальный Дамаск, в военных преступлениях, а взятие Алеппо она сравнила с петлей, которая затягивается на шее жителей города. На что пришлось жестко ответить Виталию Чуркину.

«Мне особенно странным показалось выступление представителя Соединенных Штатов, которая построила свое выступление, как будто она Мать Тереза. Ну вспомните, какую страну вы представляете, вспомните послужной с