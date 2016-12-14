Манчук призывает колонизировать Казахстан

В воспалённом воображении украинского националиста Ондрия Манчука, именующего себя «социальным журналистом», вырисовывается картина создания украинской империи. Первый шаг этого мероприятия по Манчуку - военный разгром России и установление демаркационной линии от Могилёва до Саратова.

В дальнейшем планируется бросок через Волгу на Казахстан с целью его оккупации. Одновременно создаётся непосредственная угроза российским индустриальным центрам Урала и Сибири.

Следующая фаза - освоение Казахстана. Ибо, как пишет Манчук, «Мы не можем оставить Казахстан на божье произволение или москалям. Он тесно связан с нашим освобождением. Так что восточные границы нашей державы должны опираться на Алтайские горы и Тянь-Шань. В Казахстане нет никого, кто мог бы организовать какое-то государство. Если не будет там нас, то будет Москва. Но земли очень большие и сказочно богатые». Поэтому, считает Манчук, «Казахстан должен стать колонией Украины».

Интересно, как в посольстве Казахстане на Украине относятся к подобным оскорбительным заявлениям? И каким образом это может повлиять на дипломатические, политические и экономические отношения Казахстана и Украины?