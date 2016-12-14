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Москва и Анкара договорились о перемирии в Алеппо

опубликовано alex1943 в Ср, 14/12/2016 - 10:28 Новость: тема тэги гео
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Соглашение уже вступило в силу. Об этом во вторник вечером сообщило The Guardian. Россия и Турция выступают гарантами выполнения соглашения о выводе мирных жителей и боевиков оппозиции из восточного Алеппо. Эту информацию изданию подтвердили источники в турецком правительстве и в руководстве сирийской оппозиции.

Ранее в сирийском военном командовании подтвердили достижение соглашения о прекращении огня в Алеппо. Межарабский телеканал "Аль-Джазира" сообщает, что условия соглашения предполагают "вывод мирных граждан и боевиков с легким оружием из восточных районов Алеппо". Подписание соглашения также подтвердила влиятельная группировка, ведущая борьбу против сирийской правительственной армии, "Ахрар аш-Шам".

Вашингтон не желает признавать победу сирийских войск и ВКС РФ В Алеппо. В госдепе США готовы приветствовать соглашение по Алеппо, если оно действительно позволит эвакуировать людей из города. Тот факт, что из Алеппо уже выведены сотни тысяч мирных жителей и им оказывается Российской Федерацией гуманитарная помощь, а часть боевиков сирийской оппозиции сложили оружие и вывезены с семьями в Итлиб для госдепа прошел незамеченным.

Вашингтон не хочет согласиться с предположениями о том, что США утратили лидерские позиции в вопросе о решении сирийского конфликта. "Я могу вас заверить, что США были и останутся лидерами в попытках найти мирное решение", - заявил во вторник представитель госдепа Джон Кирби на брифинге, отвечая на вопрос о том, не означает ли заключение перемирия в Алеппо без согласования с США, что их роль в сирийском урегулировании ушла на второй план.

Со своей стороны, представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что у сирийского конфликта по-прежнему "может быть только политическое решение. Со взятием Алеппо гражданская война в Сирии не завершится, считают в госдепартаменте США.

"Конец осады Алеппо - это не конец войны в Сирии. Оппозиция и террористы продолжат воевать", - сказал Кирби. Так он прокомментировал сообщения о том, что сирийская армия полностью взяла под свой контроль восток Алеппо и достигла соглашения с оппозицией о прекращении огня и эвакуации города. Видимо, они и дальше намерены снабжать боевиков вооружением и устраивать провокации, как сделали это в Пальмире.

"Если это правда, что достигнуто прекращение огня, которое позволит провести эвакуацию людей, то мы были бы готовы приветствовать это", - сказал он на брифинге в Вашингтоне. Кирби пояснил, что в госдепе видели сообщения о достижении соглашения. "Я не могу подтвердить, что они соответствуют действительности. Но при этом мы не видели ничего, что указывало бы на то, что эти сообщения ложны", - подчеркнул он, продолжая свое словоблудие. При этом, он отметил, что важно проследить, как будет реализовываться это соглашение.
"Нам нужны действия, а не слова, нам нужен мир, а не обещания", - заявил представитель госдепа. Он добавил, что США будут следить за развитием ситуации в Алеппо в ближайшие часы. Трудно расставаться с мечтой о всемирном шерифе.

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