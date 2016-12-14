Главная

Навальный собрался идти в президенты

опубликовано alex1943 в Ср, 14/12/2016 - 10:30 Новость: тема тэги гео
navalnij
Известный российский оппозиционер со скандальной репутацией и уголовным прошлым Алексей Навальный решил баллотироваться в президенты Российской Федерации на выборах 2018 года. Для этого он уже создал блог имени себя любимого, на котором объясняет россиянам, что идёт в президенты дабы «сделать Россию богатой, свободной, справедливой и сильной страной».

При этом согласно российскому законодательству кандидатом в президенты не может стать человек, имеющий уголовную судимость. А у Навального их целых две. Должно быть, его вдохновил пример Януковича. Тем более что одна из судимостей Навального связана с не тяжким преступлением, а второй приговор вообще отменён, так как дело отправлено на пересмотр. Всё это и даёт ему надежду.

Впрочем, Навальный надеялся и мэром Москвы стать. Да вот только с треском проиграл. Вряд ли в президентской гонке он получит больше шансов.


Василий Семёнов

»

У меня хороший вопрос

опубликовано Владимир_001 (не проверено) в Ср, 14/12/2016 - 11:21

Зачем нам Навальный ?? В мире есть четкая поговорка, новая метла по новому метет... Ну даже если он прийдет к власти, что изменится в лучшую сторону ?? Ответ очевиден, ничего. Себя нужно обогатить ? Нужно. Переделка требует сил и средств? Требует. А главный вопрос, у него есть рычаги управления хотя бы в ближайщих областях от Москвы?? Нету...

Просто даже если сложить 2+2, страна загнется и в первую очередь я, моя семья и мои дети, ну и ваши дети тоже, мы все у одном суку сидим.

Вопрос зачем нам Навальный? Много слов, а дел сделанным под его словами ноль... Зачем нам человек дырка ?

»

На офицальном сайте оставил сообщение

опубликовано Владимир_001 (не проверено) в Ср, 14/12/2016 - 12:29

Уважаемый Навальный А.А. и команда я несколько раз пересмотрел Ваш рекламный предвыборный ролик и так не мог найти ответы на свои вопросы. Я понимаю, что борьба ( в каком виде не была), это передел собственности, передел государственного строя, вы и боретесь с этим. Вы говорите, что будете бороться с правительством, потому что ВАМ лично не нравится. Допустим свобода слова и действий запретить никто не может. Вопросы у меня другие:
1)В течении всей борьбы до поста президента, что конкретно вы сделали ? (улучшили дороги, построили детсад, помогли старушке перейти через дорогу), конкретно где, когда. Ничего не красят слова, как дела человека.
2)Кроме как несправедливости и угнетености, которая всегда была и будет, даже не зависимо от Вашего правления, конкретно какую страну вы видите за 6 лет своего правления ? Что хотите улучшить или ухудшить? (З.Ы. к сведению, в данный момент вы себя позиацинируете как такой бедненький, его вот правительство обижает, но когда я прийду, я всех не согласных я их всех метлой вымету... То же самое, аналогично, не согласных на расстрел, как к Вам обращаются и как Вы хотите обращаться с другими однотипно, менять шило на мыло, зачем?)
3)У президента обращения все регистрируются и отвечаются, у Вас мы подумаем и наше желание отвечать или нет, это не серьезный подход к Высоким целям.

Я прослушал его обращение, прочитал о его деятельности, кроме как дайте нам денег не согласным, мы еще больше возьмем денег с государства, не явное, но упорное стремление борьбы с несогласными я услышал. Вот конкретики не услышал, есть план, есть еще что-то, а что именно? Как Человек всю жизнь с протянутой рукой (я образно, но везде дайте деньги, на то и на это, поддержите деньгами), хочет бороться против денег ?? Только люди одурманенные и запутавшиеся могут поверить такой пустоте слов...
Я не против Навального, я даже не знаю, что он сделал конкретно, чтобы быть против или за. Точка опоры данного человека только Москва, дальше Москвы он не существует как политический деятель....

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет