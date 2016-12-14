Навальный собрался идти в президенты
опубликовано alex1943 в Ср, 14/12/2016 - 10:30 Новость: тема
:: alex1943 ::
Автор (или псевдоним)
alex1943
О себе
Делай, что должен, и будь, что будет
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Навальный собрался идти в президенты
опубликовано alex1943 в Ср, 14/12/2016 - 10:30 Новость: тема
:: alex1943 ::
Автор (или псевдоним)
О себе
Делай, что должен, и будь, что будет
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У меня хороший вопрос
Зачем нам Навальный ?? В мире есть четкая поговорка, новая метла по новому метет... Ну даже если он прийдет к власти, что изменится в лучшую сторону ?? Ответ очевиден, ничего. Себя нужно обогатить ? Нужно. Переделка требует сил и средств? Требует. А главный вопрос, у него есть рычаги управления хотя бы в ближайщих областях от Москвы?? Нету...
Просто даже если сложить 2+2, страна загнется и в первую очередь я, моя семья и мои дети, ну и ваши дети тоже, мы все у одном суку сидим.
Вопрос зачем нам Навальный? Много слов, а дел сделанным под его словами ноль... Зачем нам человек дырка ?
На офицальном сайте оставил сообщение
Уважаемый Навальный А.А. и команда я несколько раз пересмотрел Ваш рекламный предвыборный ролик и так не мог найти ответы на свои вопросы. Я понимаю, что борьба ( в каком виде не была), это передел собственности, передел государственного строя, вы и боретесь с этим. Вы говорите, что будете бороться с правительством, потому что ВАМ лично не нравится. Допустим свобода слова и действий запретить никто не может. Вопросы у меня другие:
1)В течении всей борьбы до поста президента, что конкретно вы сделали ? (улучшили дороги, построили детсад, помогли старушке перейти через дорогу), конкретно где, когда. Ничего не красят слова, как дела человека.
2)Кроме как несправедливости и угнетености, которая всегда была и будет, даже не зависимо от Вашего правления, конкретно какую страну вы видите за 6 лет своего правления ? Что хотите улучшить или ухудшить? (З.Ы. к сведению, в данный момент вы себя позиацинируете как такой бедненький, его вот правительство обижает, но когда я прийду, я всех не согласных я их всех метлой вымету... То же самое, аналогично, не согласных на расстрел, как к Вам обращаются и как Вы хотите обращаться с другими однотипно, менять шило на мыло, зачем?)
3)У президента обращения все регистрируются и отвечаются, у Вас мы подумаем и наше желание отвечать или нет, это не серьезный подход к Высоким целям.
Я прослушал его обращение, прочитал о его деятельности, кроме как дайте нам денег не согласным, мы еще больше возьмем денег с государства, не явное, но упорное стремление борьбы с несогласными я услышал. Вот конкретики не услышал, есть план, есть еще что-то, а что именно? Как Человек всю жизнь с протянутой рукой (я образно, но везде дайте деньги, на то и на это, поддержите деньгами), хочет бороться против денег ?? Только люди одурманенные и запутавшиеся могут поверить такой пустоте слов...
Я не против Навального, я даже не знаю, что он сделал конкретно, чтобы быть против или за. Точка опоры данного человека только Москва, дальше Москвы он не существует как политический деятель....
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