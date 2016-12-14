Навальный собрался идти в президенты

Известный российский оппозиционер со скандальной репутацией и уголовным прошлым Алексей Навальный решил баллотироваться в президенты Российской Федерации на выборах 2018 года. Для этого он уже создал блог имени себя любимого, на котором объясняет россиянам, что идёт в президенты дабы «сделать Россию богатой, свободной, справедливой и сильной страной».

При этом согласно российскому законодательству кандидатом в президенты не может стать человек, имеющий уголовную судимость. А у Навального их целых две. Должно быть, его вдохновил пример Януковича. Тем более что одна из судимостей Навального связана с не тяжким преступлением, а второй приговор вообще отменён, так как дело отправлено на пересмотр. Всё это и даёт ему надежду.

Впрочем, Навальный надеялся и мэром Москвы стать. Да вот только с треском проиграл. Вряд ли в президентской гонке он получит больше шансов.