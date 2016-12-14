Запретят ли на Украине крестить несовершеннолетних?

Каких только петиций не подписывают на сегодняшней Украине! Вот додумались и до того, чтобы на законодательном уровне запретить крещение детей до 18 лет. Это, утверждают организаторы сбора подписей, нарушает право ребёнка на собственный выбор вероисповедания.

«Крещение несовершеннолетних старшими родственниками предлагается расценивать как принудительное навязывание одной и вер ребёнку», - говорится в тексте петиции, размещённой на сайте президента Украины.

Казалось бы, на первый взгляд, речь действительно идёт о свободе выбора. На деле же – о разрушении традиционных ценностей, цементирующих единство культуры и общества, уничтожающего духовную преемственность. Если эта новация прокатит, то следующим шагом станет требование гендеризма – свободы выбора ребёнком его половой принадлежности.

Запад через это безобразие уже прошёл и, похоже, успел разочароваться. На Украине же либералистический шабаш только набирает обороты. Украина ведь всегда шла за Европой на несколько шагов сзади, подбирая то, что другие уже отвергают.