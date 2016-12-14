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Депутатов разделят на «своих» и «врагов»

опубликовано alex1943 в Ср, 14/12/2016 - 10:37 Новость: тема тэги гео
deputati
Народный депутат Украины Дмытро Тымчук выступил с инициативой: разделить всех нардепов ВРУ на «патриотов» и «предателей». На этот шаг его вдохновила встреча Надежды Савченко в Минске с лидерами Донецкой и Луганской Народных Республик.

Тымчука приводит в ужас то, что имея доступ к гостайнам, Савченко могла что-либо выболтать врагам. Тем более что она является не просто депутатом, а членом комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне, что предполагает доступ к данным всех степеней секретности.

Вот Тымчук и предлагает закрыть для депутатов-непатриотов, к которым он теперь причисляет и Савченко, доступ к секретным данным. Вот только кто будет решать принадлежность к «своим» и «врагам»? Лично Тымчук, или те, кто будут располагать в Верховной Раде большинством, чтобы выносить свой вердикт в отношении всех остальных?


Василий Семёнов

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