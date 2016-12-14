Министерство иностранных дел ДНР сегодня открывает свое представительство в Турине

Как сообщает пресс-служба ведомства: «14 декабря 2016 года в городе Турин состоится торжественное открытие Представительского центра ДНР в Италии».На церемонии открытия ждут гостей. В частности, приглашены члены регионального и национального парламентов от партий «Братья Италии» и «Лига Севера», а также представители парламента от партии «Вперед, Италия».

«Открытие данного Представительского центра ДНР в Италии поспособствует укреплению информационных, культурных и экономических связей между ДНР и Италией, а также послужит связующим звеном между нашими народами», — подчеркнули в МИД ДНР.

Первый представительский центр ДНР в Европе был открыт в конце июня в городе Острава Чешской Республики и на сегодня он успешно работает. Еще три планируется открыть в других европейских странах.