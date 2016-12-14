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Министерство иностранных дел ДНР сегодня открывает свое представительство в Турине

опубликовано alex1943 в Ср, 14/12/2016 - 11:08 Новость: тема тэги гео
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Как сообщает пресс-служба ведомства: «14 декабря 2016 года в городе Турин состоится торжественное открытие Представительского центра ДНР в Италии».
На церемонии открытия ждут гостей. В частности, приглашены члены регионального и национального парламентов от партий «Братья Италии» и «Лига Севера», а также представители парламента от партии «Вперед, Италия».

«Открытие данного Представительского центра ДНР в Италии поспособствует укреплению информационных, культурных и экономических связей между ДНР и Италией, а также послужит связующим звеном между нашими народами», — подчеркнули в МИД ДНР.

Первый представительский центр ДНР в Европе был открыт в конце июня в городе Острава Чешской Республики и на сегодня он успешно работает. Еще три планируется открыть в других европейских странах.

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Промышленный центр

опубликовано Гость nikolay (не проверено) в Ср, 14/12/2016 - 12:11

Турин - один из промышленных центров Италии. Промышленность ДНР получит развитие в области новейших технологий.

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