Министерство иностранных дел ДНР сегодня открывает свое представительство в Турине
:: alex1943 ::
Автор (или псевдоним)
alex1943
О себе
Делай, что должен, и будь, что будет
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Министерство иностранных дел ДНР сегодня открывает свое представительство в Турине
:: alex1943 ::
Автор (или псевдоним)
О себе
Делай, что должен, и будь, что будет
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Промышленный центр
Турин - один из промышленных центров Италии. Промышленность ДНР получит развитие в области новейших технологий.
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