Украинские террористы продолжают провоцировать армию ДНР на военные действия

Как сообщил сегодня источник в силовых ведомствах ДНР, украинская армия с вечера выпустила 210 танковых снарядов и мин по прифронтовым окраинам Донецка: «С 18:00 до 02:00 украинские военные выпустили 210 танковых снарядов и мин по поселкам Трудовские, Александровка на западе Донецка, Зайцево под Горловкой, селам Ясное вблизи Докучаевска, Саханка, Ленинское, Коминтерново, Октябрь Новоазовского района на юге страны, Спартак Ясиноватского района, территории промзоны вблизи Ясиноватой и Донецкого аэропорта», — рассказали в военном ведомстве.

Согласно информации, под огнем украинских карателей опять оказался контрольно-пропускной пункт «Майорск» на севере Горловки, по которому огонь велся из гранатометов и стрелкового оружия.

«Один пассажир автобуса был застрелен украинскими военными, еще один скончался на месте от сердечного приступа. Двое получили ранения», — сообщил и.о. главы администрации города Иван Приходько.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Как вчера рассказали в администрации прифронтового поселка Старомихайловка, со времени боевых действий и на сегодня в населенном пункте, где сегодня проживает около 3,5 тысяч человек, из 2200 дворов повреждено и разрушено 515 домостроений. Практически каждую ночь жизнь этих людей подвергается опасности. Киевская власть не прекращает попыток запугать мирное население, обстреливая поселок, потому что к западу, северо-западу и северу от посёлка проходит линия разграничения сил в Донбассе.