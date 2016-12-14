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Главная Народная милиция ЛНР передала адресную гуманитарную помощь жителям прифронтового н.п. Ирмино опубликовано Nvb2003 в Ср, 14/12/2016 - 12:19

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Военнослужащие Народной милиции ЛНР передали гуманитарную помощь жителям прифронтового Ирмино. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

"Тушеная говядина, консервированная рыба, овощи, растительное масло, хлеб, сало, сгущенное молоко и различная консервация были переданы 20 семьям города", - говорится в сообщении.

"Мы посетили социально незащищенных жителей города Ирмино, где местное население периодически страдает от украинской агрессии. Это один из немногих населенных пунктов, в котором мы оказываем гуманитарную помощь. Люди проживают здесь в регулярном напряжении уже более двух лет", – отметил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

"Этим людям достается больше всего. Не каждые гуманитарщики сюда приезжают. Поэтому мы считаем своим долгом взять их под опеку и оказывать регулярную поддержку не только в военном плане, но и в чисто человеческом и социальном", – добавил Марочко. Он подчеркнул, что натуральная помощь в виде продуктов питания будет оказана и другим жителям города. Шахтер с тридцатилетним стажем Виталий Николаевич, который вместе с супругой проживает в Ирмино практически на линии соприкосновения, рассказал, что ежедневно слышит работу украинской артиллерии.

"Наш шахтерский дух не сломать! Никакому фашисту не отдадим ни клочка родной земли! В Великую Отечественную войну победили и на этот раз одолеем врага!" - уверен он. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее