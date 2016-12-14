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Главная Жаркая дискуссия на заседании Совбеза ООН и новые обвинения Запада в адрес России опубликовано Nvb2003 в Ср, 14/12/2016 - 12:48

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Сегодня состоялось экстренное заседание Совбеза ООН, которое было созвано по требованию Франции и Великобритании, после того как некоторые источники в Алеппо сообщили о массовых казнях мирных жителей войсками Башара Асада. Как заявил генсек ООН Пан Ги Мун, проверить эту информацию невозможно, однако «это не значит, что этим данным не стоит верить».

Участие Генсека ООН в экстренном заседании Совбеза для многих стало неожиданностью: за 2,5 недели до сложения полномочий Пан Ги Мун счел важным лично заявить: достоверных сведений о происходящем в Алеппо нет, но все плохое - дело рук сирийских властей.

"Мы видели шокирующие кадры горящих людей на улицах города предположительно после бомбардировки с воздуха, у нас есть сообщения о том, что в четырех районах города были собраны гражданские лица, в том числе женщины и дети, и казнены", - отметил Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

То, что боевики занимаются изготовлением видеороликов о бомбежках и жестоких расправах, которые якобы чинит сирийское правительство, российские военные сообщали неоднократно. Факты массовых казней опровергают и в нашем посольстве в Дамаске.

"Новое явление, обострение которого мы наблюдаем в ходе сирийского конфликта, это распространение фейковых новостей. Для их фабрикации не гнушаются использовать даже малолетних детей. Не хотелось бы, чтобы секретариат ООН стал инструментом в этой циничной игре», - заявил постпред РФ при ООН Виталий Чуркин.

Российский постпред привел конкретные цифры: сколько мирных жителей эвакуировано, сколько боевиков сложило оружие, какая территория разминирована. Он сообщил также: при боевиках в Восточном Алеппо ни одна школа или больница не использовались по назначению. Все было переоборудовано в штабы, шариатские суды, склады или цеха по производству самодельных ракет. И никакой помощи осажденным не было - помогать было некому. О том же говорят и в российском Минобороны.

"Никакой оппозиции, местных советов или так полюбившихся Лондону и другим столицам «гуманитарных» неправительственных организаций (НПО), исповедующих «западные ценности», вроде «белых касок», ассоциаций «врачей» или «правозащитников» в восточном Алеппо не оказалось.

По свидетельствам мирных жителей, был только голод и тотальный террор со стороны боевиков за любые попытки выразить недовольство или покинуть анклав", - заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Франция и Великобритания - инициаторы экстренного заседания, а вместе с ними и США подбирали яркие эпитеты: Алеппо - новая Руанда или Сребреница. Самая масштабная драма нового столетия, Герника XXI века.

«Режим Асада, Россия и Иран затягивают петлю на шее мирных жителей. Вы вообще знаете, что такое чувство стыда? Когда вы убиваете ребенка, вам не становится страшно?» - восклицала постпред США при ООН Саманта Пауэр.

На это Виталий Чуркин был вынужден ответить довольно жестко.

"Странное было выступление представителя США - будто мать Тереза. Вы вспомните, какую страну вы представляете! Вспомните послужной список своей страны. И потом уже начинайте рассуждать с позиций морального или какого-то другого превосходства", - заявил постпред РФ при ООН Виталий Чуркин. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее