Террористы сорвали операцию по выводу из Алеппо, попытавшись перейти в наступление

Террористы нарушили договоренность о выходе из сирийского Алеппо, намеченного на сегодняшнее утро. По данным представителей российского командования, данная договоренность была достигнута между представителями сирийских властей и лидерами вооруженных формирований. Боевики должны были покинуть город в 6:00 по местному времени. Для этого были подготовлены автобусы, которые должны были вывезти их через специальный коридор в направлении Идлиба. Однако, воспользовавшись перемирием, с рассветом боевики перегруппировались и обстреляли колонну, возобновив затем боевые действия и пытаясь прорвать позиции сирийских войск в северо-западном направлении. Атака боевиков была отбита, после чего сирийская армия продолжила операцию по освобождению восточных районов Алеппо.
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