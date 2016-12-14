Партнеры Мы в соцсетях

Главная Окружной суд Амстердама принял решение вернуть коллекцию скифского золота из музеев Крыма в Украину опубликовано Nvb2003 в Ср, 14/12/2016 - 13:42 Новость: тема тэги гео Окружной суд Амстердама принял решение вернуть в Украину коллекцию скифского золота, вывезенного на выставку из крымских музеев до присоединения Крыма к России. Об этом сообщает "Reuters".

В частности, суд постановил, что Крым не является суверенным государством и не может претендовать на сокровища в качестве культурного наследия. Таким образом, украинский суд уполномочен решать споры о скифском золоте, когда золото вернется в Украину.

Напомним, коллекция Скифского золота находится в Нидерландах с февраля 2014 г. Тогда из крымских музеев в Нидерланды на выставку "Крым – золотой остров в Черном море" была вывезена коллекция скифского золота. Но к концу февраля 2014 г. Крым вошел в состав России, и голландцы растерялись, кому же возвращать скифское золото.

По контракту, который подписали все четыре крымских музея, предоставивших две тысячи артефактов для экспозиции, эти предметы считаются национальным достоянием государства.

Такая формулировка и дала Киеву формальные основания претендовать на скифское золото Крыма после того, как полуостров воссоединился с Россией.

Однако в том же договоре указано, что коллекции должны быть возвращены тем музеям, которые их передавали, и в чьих культурных фондах они находились. Следовательно, никакие другие субъекты права на них претендовать не могут.

Но так или иначе «самый справедливый» суд Нидерландов принял решение которое не только привело к колоссальным потерям для музеев Крыма, но и создало небывалый прецедент в довольно консервативном музейном сообществе. Теперь, надо полагать, хранители будут опасаться отправлять свои экспозиции на выставки в другие государства и уж тем более в Нидерланды.

Суд, принявший решение о возвращении скифского золота в Украину, также постановил, что Украина должна компенсировать затраты на хранение и инвентаризацию коллекции музею Алларда Пирсона в Амстердаме в размере 111 тысяч евро. У сторон процесса есть три месяца на обжалование решения, до истечения этого срока скифское золото будет храниться в музее Амстердама. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее