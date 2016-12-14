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Главная Брифинг представителя Народной Милиции ЛНР о ситуации на линии соприкосновения опубликовано Nvb2003 в Ср, 14/12/2016 - 14:06

Аудио&Видео: тема: персоны: география: содержание: рубрики: Военнослужащий Народной милиции получил ранение в результате обстрела территории Республики со стороны ВСУ. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

"За прошедшие сутки украинские каратели два раза подвергли обстрелу позиции наших подразделений в районе населенного пункта Калиново и памятника князю Игорю", - напомнил майор.

"В результате обстрела из АГС получил осколочное ранение один военнослужащий Народной милиции ЛНР. Военнослужащий госпитализирован в одну из больниц ЛНР, прооперирован, угрозы жизни нет", - сообщил Марочко.

"Огонь велся с применением АГС, БМП и стрелкового оружия, всего было произведено 30 выстрелов. Приказ на открытие огня давал командир 24 бригады Шевченко"- уточнил он. Марочко подчеркнул, что несмотря на потери, Народная милиция не отвечает на провокационные обстрелы со стороны ВСУ.

Также он отметил, что киевские силовики в нарушение Минских соглашений продолжают наращивать силы и средства вдоль линии соприкосновения.

"По нашим данным, в районе населенного пункта Белогоровка Попаснянского района выявлено скопление вооружения и техники вооруженных сил Украины. На позициях вблизи линии соприкосновения сторон отмечены пять танков, один зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Стрела-10", две БМП и три грузовых автомобиля с боеприпасами", - сказал он.

"Из населенного пункта Лисичанск в населенный пункт Горское, находящийся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, проследовало семь военных тягачей-тралов с танками Т-64", - отметил Марочко.

"Кроме того, в районе населенного пункта Мирная Долина Попаснянского района, отмечено расположение шести танков Т-64", - добавил представитель оборонного ведомства Республики. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее