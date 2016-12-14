Главная

В Николаеве рухнул очередной лохотрон

опубликовано alex1943 в Ср, 14/12/2016 - 14:23 Новость: тема тэги гео
lohotron
Руководители компании «ВикСси» скрылись, забрав порядка 250 тысяч долларов. На официальном сайте компании появилось сообщение пользователя:

«Уважаемые пользователи! Вчера вечером (11.12.2016) скрылись фактические директора и учредители ООО "ВикСси": Милюхин Евгений Анатольевич и Черкашина Наталья Анатольевна. На данный момент пользователями написано сегодня заявление в правоохранительные органы об их розыске. По этой причине временно приостановлена возможность производить выплаты», — гласит сообщение пользователя Ольги Козинец.

Общество работало с июня 2016 года и носило явные признаки финансовой пирамиды. Пользователям «социальной сети» нужно было внести стартовый взнос (от 12 долларов), а затем выполнять задания организаторов соцсети — в основном, просматривать и комментировать видеоролики в интернете. Всего желание заработать таким образом проявило почти 40 тысяч пользователей, как из Николаева, так и из других регионов страны. Пользователи социальных сетей утверждают, что среди вкладчиков были влиятельные николаевские бизнесмены и политики.

Первое время, фирма выплачивала заработанные деньги регулярно, однако в ноябре после того, как разрешили открывать аккаунты на сотни и даже тысячи долларов, система начала давать сбой. Многие пользователи, убедившись в результативности выплат стали оформлять аккаунты и с нетерпение ждали 26 ноября, но сначала выплаты перенесли с 26 ноября на 1-3 декабря, а затем руководители фирмы исчезли с поля зрения вкладчиков. И выплаты прекратились.

skrin

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет