В Николаеве рухнул очередной лохотрон

Руководители компании «ВикСси» скрылись, забрав порядка 250 тысяч долларов. На официальном сайте компании появилось сообщение пользователя:

«Уважаемые пользователи! Вчера вечером (11.12.2016) скрылись фактические директора и учредители ООО "ВикСси": Милюхин Евгений Анатольевич и Черкашина Наталья Анатольевна. На данный момент пользователями написано сегодня заявление в правоохранительные органы об их розыске. По этой причине временно приостановлена возможность производить выплаты», — гласит сообщение пользователя Ольги Козинец.

Общество работало с июня 2016 года и носило явные признаки финансовой пирамиды. Пользователям «социальной сети» нужно было внести стартовый взнос (от 12 долларов), а затем выполнять задания организаторов соцсети — в основном, просматривать и комментировать видеоролики в интернете. Всего желание заработать таким образом проявило почти 40 тысяч пользователей, как из Николаева, так и из других регионов страны. Пользователи социальных сетей утверждают, что среди вкладчиков были влиятельные николаевские бизнесмены и политики.

Первое время, фирма выплачивала заработанные деньги регулярно, однако в ноябре после того, как разрешили открывать аккаунты на сотни и даже тысячи долларов, система начала давать сбой. Многие пользователи, убедившись в результативности выплат стали оформлять аккаунты и с нетерпение ждали 26 ноября, но сначала выплаты перенесли с 26 ноября на 1-3 декабря, а затем руководители фирмы исчезли с поля зрения вкладчиков. И выплаты прекратились.