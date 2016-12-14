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Главная Глава украинского "Нафтогаза" признал, что компания пойдет ко дну, если проиграет суд Газпрому опубликовано Nvb2003 в Ср, 14/12/2016 - 14:36 Новость: тема тэги гео Глава украинской компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, в эфире украинскому новостному каналу заявил, что в случае проигрыша в судебной тяжбе с российским "Газпромом", Нафтогазу придется заплатить 38 млрд. долларов, что станет неподъемной суммой для компании. Он уточнил, что речь идет о первом иске, в котором, если "Газпрому" удастся это доказать, по положению "бери или плати" "Нафтогаз" должен будет компенсировать эту сумму. Он также сообщил, что по его словам, у компании есть запасной план, детали которого он пока не расскажет. Известно лишь, что в случае этого плана гарантом выплаты денег станет не государство.

Напомним, "Газпром" требует от украинского контрагента расплатиться по фактическим поставками газа, в том числе, с учетом предусмотренного контрактом принципа "бери или плати". Встречные требования "Нафтогаза" касаются проблемы "виртуального реверса" и снижения объемов транзита газа в Европу.

В конце сентября "Нафтогаз" оценивал сумму своих исковых требований в 28 с лишним миллиардов долларов, а сумму иска "Газпрома" — почти в 39 миллиардов долларов. Последняя цифра, названная самим "Газпромом" в арбитраже — 31,759 миллиарда долларов. В основном, это штраф за нарушение принципа "бери или плати". :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее