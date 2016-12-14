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Главная Сводка Министерства обороны ДНР 14 Декабря 2016 года опубликовано Nvb2003 в Ср, 14/12/2016 - 14:41

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Во время брифинга 14 декабря заместитель начальника управления НМ ДНР, полковник Эдуард Басурин отметил, что увеличилось количество жертв среди мирных жителей во время обстрела украинскими силовиками КПВВ «Майорск». «На украинской стороне КПВВ «Майорск» без видимых причин украинскими силовиками был обстрелян гражданский автобус с находящимися там пассажирами. В результате был убит мирный житель, двое получили ранения, также, не выдержав потрясения, от сердечного приступа скончался еще один человек. Сразу после расстрела автобуса украинскими силовиками был открыт минометный огонь в районе КПВВ, чтобы обвинить ДНР в обстреле автобуса», — подчеркнул Эдуард Басурин.

Кроме того он сообщил, что за прошедшие сутки украинские боевики восемьсот шестьдесят четыре раза нарушили режим прекращения огня.

«При этом противник выпустил по территории Республики двести восемьдесят восемь мин калибром 120 и 82 мм и триста одиннадцать боеприпасов из гранатометов. Кроме того, при обстрелах применялись БМП и стрелковое вооружение. В связи с присутствием в Республике первого заместителя руководителя СММ ОБСЕ в Украине Александра Хуга украинские силовики практически не применяли артиллерию. Противник выпустил в направлении Ясиноватой всего четыре артиллерийских снаряда калибра 152 мм. Обстрелам со стороны украинских боевиков Грузевича, Шапталы, Николюка, Соколова и Делятицкого подверглись населенные пункты Республики: Зайцево, Красный Партизан, Ясиноватая, Спартак, Александровка, Докучаевск, Коминтерново, Октябрь, Ленинское, Саханка, Сергеевка и поселок Трудовские Петровского района Донецка. В результате обстрелов наших позиций погиб один военнослужащий НМ ДНР», — сообщил Эдуард Басурин. Также он отметил, что продолжаются целенаправленные обстрелы украинскими силовиками объектов электроснабжения: «Так, в населенных пунктах Саханка и Сергеевка от обстрелов повреждены линии электропередачи и ряд подстанций, где из-за постоянной опасности для ремонтных бригад до сих пор невозможно проведение восстановительных работ». :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее