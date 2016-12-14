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Нидерланды заявили, что Ассоциация Украина-ЕС откладывается

опубликовано Nvb2003 в Ср, 14/12/2016 - 14:46 Новость: тема тэги гео
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Ассоциация между Украиной и Евросоюзом откладывается из-за того, что правительство Нидерландов до сих пор не достигло согласия с другими странами Евросоюза.
Об этом заявил глава МИД Нидерландов Берт Кондерс, передает Dutch News.
"Согласованного текста пока нет. Мы также не можем сказать, будет ли реализована позиция Нидерландов, учитывая, что ряд государств-членов говорят о далеко идущих последствиях", - заявил министр.
В декларации будет указано, что соглашение с Украиной не является ступенькой на пути ее вступления в ЕС и что граждане Украины не имеют доступа к европейскому рынку труда. По требованию Недерландов, туда должны добавить пункты, что ЕС не будет оказывать финансовую поддержку Киеву и вступать с ней в военный союз или оказывать военную помощь.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir Nikolaev

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"