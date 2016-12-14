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Главная Польша намерена приравнять украинский национализм к нацизму опубликовано Nvb2003 в Ср, 14/12/2016 - 15:06 Новость: тема тэги гео В Польше планируют внести изменения в закон "О запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя", согласно которым украинский национализм будет приравнен к коммунистическому и нацистскому тоталитарным режимам.

"Другим (кроме коммунистического) тоталитарным строем, считается, в частности, фашизм, немецкий нацизм, украинский и литовский национализм, прусский, русский и немецкий милитаризм. Лица, организации или события, которые символизируют коммунизм или другой тоталитарный строй, не могут почитаться или пропагандироваться памятниками", - говорится в предложениях к закону. Кроме того, проектом предполагается обязать местные органы власти к демонтажу такого рода памятников.

Изменения к этому закону могут быть приняты в польском парламенте уже в ближайший четверг. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее