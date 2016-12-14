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Польша намерена приравнять украинский национализм к нацизму

опубликовано Nvb2003 в Ср, 14/12/2016 - 15:06 Новость: тема тэги гео
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В Польше планируют внести изменения в закон "О запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя", согласно которым украинский национализм будет приравнен к коммунистическому и нацистскому тоталитарным режимам.
"Другим (кроме коммунистического) тоталитарным строем, считается, в частности, фашизм, немецкий нацизм, украинский и литовский национализм, прусский, русский и немецкий милитаризм. Лица, организации или события, которые символизируют коммунизм или другой тоталитарный строй, не могут почитаться или пропагандироваться памятниками", - говорится в предложениях к закону. Кроме того, проектом предполагается обязать местные органы власти к демонтажу такого рода памятников.
Изменения к этому закону могут быть приняты в польском парламенте уже в ближайший четверг.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir Nikolaev

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корреспондент "Анна-ньюз"