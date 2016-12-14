Жилой дом в Черкассах — под угрозой обвала

Жилой дом в Черкассах находится в аварийном состоянии и является потенциально опасным для проживания. Через дырявую крышу вода постепенно размывает опорные стены здания. Зато коммунальщики на все жалобы отвечают только отписками. Мол денег на ремонт — нет.

Бывшее общежитие Черкасского троллейбусного парка три года назад получило статус полноценного жилого дома, поэтому официально перешло на баланс города. Однако людям от этого пользы нет, ведь дожди и талый снег сквозь дырявую крышу продолжают заливать верхние этажи. От постоянной влаги стены и потолок обильно покрытые грибком и плесенью, а перекрытия полуразрушенные ржавчиной.

«Весной, когда начнется оттепель и все начнет таять, крыша просто может не выдержать. Уже не один раз обращались к градоуправлению за помощью, но у них всегда есть какие-то оправдания», — рассказывает жительница аварийного дома Наталья.

Коммунальщики дважды планировали ремонт кровли. Однако заместитель директора профильного департамента жалуется, что денег на ремонт так и не нашли.

«Там необходимо полностью перекрывать всю крышу. Текущим ремонтом не обойтись, поэтому нужны значительные средства на капитальное восстановление», — прокомментировал директор департамента ЖКК Черкасского городского совета Андрей Наумчук.

На капитальный ремонт кровли нужно минимум полмиллиона гривен. Запланировать их в городском бюджете могут только на следующий год. Между тем полторы сотни семей аварийного дома постоянно находятся под угрозой обвала.

Напомним, что 12 декабря в Чернигове произошел обвал части общежития. В результате обвала погибла девушка 1991 года рождения. Всего пострадало семь человек.