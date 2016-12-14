Анатолий Матиос играет роль дымовой завесы в конкурсе на главу в ГБР

Военный прокурор Анатолий Матиос — наиболее публично известная личность из тех, кто участвует в конкурсе на председателя Государственного бюро расследований (ГБР). Поэтому его деятельности как кандидата посвящено больше внимания СМИ. Должность, скорее всего, будет «разыграна» между Ольгой Варченко и Алексеем Горащенковым.

Такое мнение высказал народный депутат Украины Виктор Чумак.

Народный избранник заявил: «Анатолий Матиос, скорее, играет роль некой дымовой завесы. Он наиболее известная публичная личность и к нему наиболее пристальное внимание со стороны журналистов. Должность, скорее всего, будет „разыграна“ между Ольгой Варченко и Алексеем Горащенковым».

Также Виктор Чумак рассказал, каким образом жалоба Анатолия Матиоса помогла попасть в список претендентов на голову ГБР одному из фаворитов конкурса: «Когда была жалоба Матиоса, когда он обжаловал в начале конкурса, это помогло Ольге Варченко принять в нем участие. Потому что в начале конкурса ей не исполнилось 35 лет. После того, как затянулся процесс, она успела подать свою кандидатуру».

Также народный депутат определил, что такие манипуляции с конкурсными комиссиями закладывают недоверие общества к новой организации: «Если будет серьезный общественный резонанс, то можно будет обжаловать этот конкурс. Тем более, что там есть человек, который не имеет юридического образования. Однако таким образом мы (имею в виду власть, потому и себя, как депутат, причисляю к власти) прячем еще не сформирован орган. Такая организация конкурса прячет доверие к ГБР. Если бы мы последовательно шли по конкурсной процедуре, то общество бы им доверяло».