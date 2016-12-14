Одесская кинокомпания «Юг-фильм» покажет в Санкт-Петербурге свою новую картину

Детский приключенческий художественный фильм «Тайна старой крепости» производства одесской кинокомпании «Юг-фильм» примет участие в благотворительном кинофестивале «Детский киномай — 2017» в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщил одесскому порталу «Таймер» режиссёр картины Игорь Козлов–Петровский. 26 ноября в арт-центре Веры Холодной на Одесской киностудии уже состоялась премьера картины «Тайна старой крепости».

«В этом фильме, практически полностью снятом в Белгород–Днестровской крепости, снимались многие юные талантливые актёры. В нём звучит прекрасная музыка и неожиданный финал. Я надеюсь, что картина вызовет интерес не только юных зрителей, но и специалистов», — отметил Козлов–Петровский.

«Надеемся, что всё сложится удачно, и картину покажут в конкурсной или внеконкурсной программах фестиваля в Петербурге "Детский киномай". Кстати, именно в этом году мы наладили деловое сотрудничество с этим одним из самых престижных российских кинофестивалей», — добавил режиссёр.

Одна из картин компании «Юг–фильм» («Тарантелла поздней осени») уже принимала участие в фестивале «Детский киномай — 2016».