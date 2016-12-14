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ГБР возглавит человек, который контролируется Порошенко

опубликовано vinodelov в Ср, 14/12/2016 - 16:59 Новость: тема тэги гео
Расследование

Государственное бюро расследований Украины — квота президента Украины в неофициальных торгах между БПП и Народным Фронтом. Поэтому независимо от результатов конкурса его возглавит человек, который будет тесно связан с главарем хунты.

Об этом заявил народный депутат Украины Виктор Чумак.

Депутат объяснил, почему должность главы ГБР настолько важна: «Государственное бюро расследований — это специальный правоохранительный орган, который будет расследовать уголовные преступления, совершенные ответственными государственными лицами, то есть, то, что не касается коррупции, которой занимается НАБУ. Также ГБР будет расследовать и коррупционные преступления, совершенные работниками НАБУ, и военные преступления. Идея заключалась в том, чтобы забрать у прокуратуры полностью досудебное расследование. То есть этот орган отнимает у генпрокурора то, что делает его тяжеловесом в политике. Поэтому за пост главы этого органа ведется мощная борьба».

Народный избранник отметил, что конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность председателя и заместителя Государственного бюро расследований сформирована с нарушениями, поэтому, сохраняется возможность опротестовать результаты.

«В комиссию не попал ни один человек от общественности. Несмотря на требования, прописанные в законе о формировании конкурсной комиссии, один из членов комиссии не имеет юридического образования. Это может поставить под сомнение все решения этой комиссии и может послужить основанием для опротестования результатов, особенно, если общественный резонанс по этому конкурсу».

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